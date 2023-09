Australië onthul "Reuse" Trapdoor Spider Fossiel

Wetenskaplikes in Australië het 'n nuwe spesie "reuse" valdeurspinnekop geïdentifiseer op grond van 'n fossiel wat in Junie 2020 ontdek is. Die fossiel, genaamd Megamonodontium mccluskyi, is gevind in die McGraths Flat-navorsingsgebied in Nieu-Suid-Wallis, bekend vir sy besonderse fossielbewaring.

Die fossiel is na raming 11 tot 16 miljoen jaar oud, wat terugdateer na 'n tyd toe McGraths Flat 'n welige reënwoud was. Die spinnekop se lyf en bene word goed bewaar in 'n matriks van goëtiet en silika. Sy naaste lewende verwante behoort aan die Monodontium-genus, wat in streke soos Papoea-Nieu-Guinee, Singapoer en Indonesië voorkom.

Met behulp van skandeerelektronmikroskopie het navorsers van die Universiteit van Canberra die fossiel in detail ondersoek. Hulle het getufte kloue en haaragtige setae ontdek, eienskappe wat dit klassifiseer as 'n kwasvoet-valhekspinnekop. Die kloue sou gebruik gewees het vir beweging en die vang van prooi, terwyl die setae die spinnekop sou help om vibrasies van potensiële roofdiere op te spoor.

M. mccluskyi is net minder as 'n duim lank en is vyf keer groter as sy lewende eweknieë. Dit is ook die tweede grootste spinnekopfossiel wat ooit ontdek is en die eerste borselvoet-valdeur-spinnekopfossiel wat in Australië gevind is. Hierdie bevinding verskaf waardevolle insigte in die antieke biodiversiteit van die vasteland.

