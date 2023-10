Antieke bewyse dui daarop dat sonstorm 10 keer kragtiger is as Carrington-geleentheid

Antieke bewyse wat in die ringe van gedeeltelik gefossileerde bome gevind is, dui daarop dat die aarde 14,300 10 jaar gelede 'n sonstorm ervaar het wat minstens 1859 keer kragtiger was as die beroemde Carrington-gebeurtenis van XNUMX. Die Carrington-gebeurtenis het wydverspreide ontwrigting aan telegraafstelsels veroorsaak, met elektriese strome oor die aarde se oppervlak vee en brande en ander chaos tot gevolg het.

Geomagnetiese storms, ook bekend as sonstorms, vind plaas wanneer die Son massiewe fakkels of koronale massa-uitstoot vrystel. As hierdie uitbarstings na die aarde gerig word, kan 'n oplewing van gelaaide deeltjies ons magnetosfeer tref, wat lei tot die ontwrigting van kommunikasiestelsels, insluitend satelliete en radiokommunikasie. In seldsame gevalle kan die elektromagnetiese veldontwrigting wat deur erge sonstorms veroorsaak word, kragnetwerke beïnvloed.

Radiokoolstof, wat deur kosmiese deeltjies in wisselwerking met atmosferiese deeltjies in die boonste atmosfeer vervaardig word, kan historiese sonuitbarstings openbaar wat in die jaarringe van ou bome versteek is. Wetenskaplikes wat ondergefossileerde bome in die Suidelike Franse Alpe bestudeer het, het 'n ring ontdek met 'n enorme piek in radiokoolstof wat 14,300 XNUMX jaar terug dateer. Hierdie bevinding, tesame met bewyse van yskerne wat uit Groenland onttrek is, dui daarop dat 'n Miyake-gebeurtenis, 'n kragtige geomagnetiese storm, gedurende hierdie tydperk plaasgevind het.

Miyake-gebeure is hoogs intense en potensieel verwoestende gebeurtenisse wat aansienlike skade aan die aarde se infrastruktuur kan veroorsaak. Die gevolge kan permanente skade aan kragnetwerke en wydverspreide stroomonderbrekings insluit wat maande lank duur. Om ons verlede te verstaan ​​is noodsaaklik om toekomstige sonstormgebeure akkuraat te voorspel en potensiële risiko's te versag.

