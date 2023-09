Vervaardiging van die finale spieël vir die Giant Magellan Telescope

Verlede week is 'n belangrike mylpaal bereik in die vervaardigingsproses van die Giant Magellan Telescope. Die Richard F. Caris Mirror Lab by die Universiteit van Arizona het begin met die bak van die sewende en laaste spieël vir die teleskoop. Hierdie enorme spieël, wat 20 ton weeg en 27.6 voet breed is, sal 'n belangrike rol speel in die teleskoop se vermoë om lig van verafgeleë hemelvoorwerpe op te vang.

Om die spieël te vervaardig, het 'n oond die poel optiese glas verhit tot 'n skroeiende temperatuur van 2,130 XNUMX grade Fahrenheit. Hierdie aanvanklike stap is van kardinale belang vir die skep van 'n spieël van die hoogste gehalte. Ná die verhittingsproses sal die spieël vier maande neem om af te koel. Tegnici sal dan met die noukeurige slyp- en poleerproses begin, om te verseker dat die spieël se oppervlak 'n uitstaande presisie bereik, akkuraat tot binne een duisendste die breedte van 'n menslike haar.

Die hele vervaardigingsproses, van bak tot voltooiing, sal na raming vier jaar strek. Sodra dit klaar is, sal die spieëlsegment na die berge van noordelike Chili vervoer word, waar dit by die ander ses spieëlsegmente van die Giant Magellan Telescope sal aansluit. Tans word een van die bestaande ses spieëls gebruik om die prototipe van die teleskoop se steunstruktuur te toets.

Met die voltooiing van die Giant Magellan Telescope sal sterrekundiges 'n kragtige instrument tot hul beskikking hê. Die kombinasie van ligversamelende krag, doeltreffendheid en beeldresolusie sal baanbrekende ontdekkings in verskeie velde van sterrekunde moontlik maak. Rebecca Bernstein, die teleskoop se hoofwetenskaplike, spreek haar opgewondenheid uit oor die toekomstige vermoëns van die teleskoop. Sy sê dat dit unieke geleenthede sal bied om planete teen hoë ruimtelike en spektrale resolusie te bestudeer, wat die verkenning van hul samestelling, die teenwoordigheid van vloeibare water en die potensiaal vir lewe vergemaklik.

Oor die algemeen is die voltooiing van die finale spieël vir die Giant Magellan Telescope 'n belangrike stap vorentoe in astronomiese navorsing. Die konstruksie en vermoëns daarvan hou belowende vooruitsigte in om die geheimenisse van die heelal te ontrafel.

Definisies:

– Optiese glas: Glas spesifiek geformuleer vir gebruik in lense, prismas en ander optiese komponente.

– Presisie: Die kwaliteit om akkuraat, presies en versigtig te wees in uitvoering of prestasie.

– Ligversamelende krag: Die vermoë van 'n teleskoop om lig van verafgeleë hemelvoorwerpe te versamel en te konsentreer.

Bronne:

– Universiteit van Arizona se Richard F. Caris Mirror Lab

– Rebecca Bernstein, hoofwetenskaplike van die Giant Magellan Telescope