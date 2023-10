Asteroïde 349507 (2008 QY) op pad na die aarde: wat jy moet weet

’n Massiewe asteroïde, ongeveer die grootte van 100 kapibaras, sal volgens NASA se asteroïde-spoorsnyer op Dinsdag, 3 Oktober, by die Aarde verbygaan. Die asteroïde, aangewys as 349507 (2008 QY) deur die Centre for Near-Earth Object Studies (CNEOS) by NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL), sal na verwagting geen bedreiging vir ons planeet inhou nie. As dit egter die aarde sou tref, kan dit moontlik 'n katastrofiese gebeurtenis tot gevolg hê.

Om die grootte van hierdie asteroïde in perspektief te plaas, word beraam dat dit 'n deursnee van tot 1.2 kilometer het, wat aansienlik groter is as die meeste nabygeleë verbyvlugte. Ter vergelyking kan die gemiddelde kapibara, die wêreld se grootste knaagdier, tot 1.2 meter groot word. Dit beteken dat die asteroïde ongeveer die grootte van 100 kapibaras is.

Gelukkig sal die asteroïde op 'n afstand van meer as 6 miljoen kilometer verbygaan, om te verseker dat daar geen gevaar van 'n direkte impak is nie. Volgens navorsing van die Davidson Institute of Science kan 'n asteroïde van meer as 140 meter in deursnee energie vrystel wat minstens duisend keer groter is as die eerste atoombom. ’n Asteroïde van meer as 300 meter breed, soos die Apophis-asteroïde, kan moontlik ’n hele kontinent vernietig. En 'n asteroïde van meer as 'n kilometer in breedte, soos asteroïde 349507 (2008 QY), kan 'n wêreldwye ramp veroorsaak.

Gelukkig het NASA ons verseker dat die aarde vir die volgende eeu veilig is teen ernstige asteroïde-impakte. Alhoewel kleiner impakte wel voorkom, veroorsaak dit gewoonlik minimale skade. Wetenskaplikes wêreldwyd het onvermoeid gewerk aan maniere om asteroïde-impakte te voorkom, met kinetiese defleksie wat na vore kom as die mees belowende metode. NASA se Double Asteroid Redirection Test (DART)-sending het die wentelbaan van 'n verre asteroïde suksesvol deur hierdie benadering verander.

Ter afsluiting, hoewel die deurgang van asteroïde 349507 (2008 QY) naby die Aarde nuuskierigheid en intrige kan veroorsaak, is daar geen rede tot kommer nie. Ons planeet is nie in gevaar nie, en wetenskaplikes gaan voort om innoverende tegnieke te ondersoek om ons teen potensiële asteroïde-impakte te beskerm.

Bronne:

– Sentrum vir Naby-Aarde Object Studies (CNEOS) by NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL)

- Universiteit van Michigan

– Davidson Institute of Science by Israel se Weizmann Institute of Science

– NASA se Double Asteroid Redirection Test (DART) missie