Inheemse verteenwoordiging in NASA: Vier inheemse Amerikaanse ingenieurs en wetenskaplikes

NASA se onlangse suksesvolle landing van die InSight-ruimtetuig op Mars het aandag gebring aan die onderverteenwoordiging van inheemse Amerikaners in STEM (Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese en Wiskunde)-velde. Aaron Yazzie, 'n Navajo-ingenieur, het 'n deurslaggewende rol in die sending gespeel en het 'n rolmodel vir inheemse jeug geword. Yazzie se prestasies, saam met dié van ander inheemse Amerikaanse ingenieurs en wetenskaplikes, werp lig op die bydraes wat deur hierdie onderverteenwoordigde gemeenskap gemaak is.

Yazzie, wat in Arizona grootgeword het, het aan Stanford gegradueer met 'n graad in Meganiese Ingenieurswese. Hy het by NASA se Jet Propulsion Laboratory aangesluit en was deel van die span wat verantwoordelik was vir die landing van 'n ruimtetuig op Mars. Yazzie het die drukinlaat op die hulpvragsensorsubstelsel geskep, 'n belangrike komponent wat belangrike data oor Mars se atmosfeer versamel. Sy sukses het baie inheemse Amerikaanse jeug geïnspireer wat nou sien dat dit moontlik is om hul drome in STEM te verwesenlik.

Maar Yazzie is nie die eerste inheemse Amerikaner wat 'n impak in die ruimteprogram gemaak het nie. Mary Golda Ross, 'n lid van die Cherokee Nation, was die eerste inheemse Amerikaanse vroulike ingenieur en wiskundige. Sy het vir Lockheed Martin gewerk en met NASA aan verskeie projekte saamgewerk. Ross het 'n belangrike rol gespeel om die Agena-vuurpyl se boonste stadium te bevorder en operasionele vereistes vir ruimtetuie ontwikkel, wat bygedra het tot die Apollo-projek. Haar prestasies, insluitend die skryf van NASA se Planetary Flight Handbook, wys haar beduidende bydraes tot ruimteverkenning.

Jerry Elliott, ’n fisikus van Osage en Cherokee, het ook geskiedenis gemaak as een van die eerste inheemse Amerikaners wat ’n fisikagraad van die Universiteit van Oklahoma ontvang het. Hy het by NASA aangesluit as 'n vlugsending-bedryfsingenieur en het 'n deurslaggewende rol in die Apollo 13-sending gespeel. Elliott se berekeninge het gehelp om die bemanning veilig terug aarde toe te lei ná 'n stelselfout. Sy voorbeeldige leierskap tydens hierdie sending het aan hom die gesogte Presidensiële Medalje van Vryheid besorg.

Hierdie inheemse Amerikaanse ingenieurs en wetenskaplikes het die weg gebaan vir toekomstige geslagte. Hulle het ander geïnspireer om loopbane in STEM te volg en het beduidende bydraes tot ruimteverkenning gemaak. Hul prestasies beklemtoon die belangrikheid van diversiteit in wetenskaplike velde en dien as 'n herinnering dat enigiemand hul drome met toewyding en deursettingsvermoë kan verwesenlik.

