Verken die verborge wêreld: hoe mikrobes die oorlewing van dennebome vorm

In die afgesonderde woude van Mexiko se eilande, die ruwe landskappe van Kalifornië en die hart van Nieu-Seeland se Noord-eiland, is 'n baanbrekende wetenskaplike projek besig om die geheime van dennebome se veerkragtigheid en aanpassing te ontrafel. Wetenskaplikes van Scion, saam met navorsers van universiteite in die Verenigde State, Australië en Lincoln Universiteit, delf in die geheimsinnige wêreld van die boom se mikrobioom - die ingewikkelde netwerk van swamme, bakterieë en mikro-organismes wat binne en om die boom se wortels en grondomgewing.

Dr. Steve Wakelin en PhD-student Sarah Addison is van die navorsers wat toegewy is aan die vyf jaar lange boomwortelmikrobioomprojek. Deur hul uitgebreide monsternemingspogings oor denneboompersele in Nieu-Seeland, die VSA, Australië en Mexiko, poog hulle om die faktore te verstaan ​​wat dennebome in staat stel om in sommige gebiede te floreer terwyl hulle in ander sukkel.

Net soos mense 'n mikrobioom het wat ons gesondheid en welstand aansienlik beïnvloed, besit bome 'n soortgelyke interne ekosisteem. Hierdie versameling mikro-organismes het 'n groot invloed op hul algemene gesondheid, veerkragtigheid en funksionaliteit. Deur die mikrobioom te ondersoek, hoop wetenskaplikes om die belangrike rol wat dit speel in die aanpasbaarheid van dennebome te ontdek.

Dwarsdeur die projek het navorsers monsters van meer as 750 dennebome versamel, insluitend 450 van Nieu-Seeland alleen. Hul omvattende steekproefnemingspogings is moontlik gemaak deur samewerking met boere en grondeienaars, wat mildelik toegang tot 'n wye verskeidenheid denne-stande toelaat.

Deur parallelle te trek met die Menslike Mikrobioomprojek, wat baanbrekende insigte in die verhouding tussen mikrobes en menslike gesondheid aan die lig gebring het, beweer Dr Wakelin dat die verkenning van die boom se mikrobioom 'n ongekende geleentheid bied om die interaksies tussen mikrobes en die omgewing beter te verstaan.

Die diepgaande impak van klimaatsverandering op die planeet se ekosisteme noodsaak 'n dieper begrip van hoe bome aanpas en reageer op hul omgewing. Deur gebruik te maak van gevorderde DNS-tegnologie, soos hoë deurvloei-volgordebepaling, kan wetenskaplikes die unieke eienskappe van die mikrobioom spesifiek vir elke streek identifiseer en lig werp op hoe bome kan ontwikkel in die lig van toekomstige uitdagings.

Van die sanderige gronde van westelike en suidelike Australië, wat gereelde droogtes ervaar, tot die dennewoude van Monterey, Kalifornië, wat siektes en aanhoudende droë toestande bestry, bied hierdie uiteenlopende omgewings kykies in die potensiële toekoms van Nieu-Seeland se dennebome. Die opgehoopte kennis wat met hierdie projek opgedoen is, kan nie net help om dennebome te beskerm nie, maar ook insig gee in die aanpasbaarheid van ander boomspesies, hetsy inheems of eksoties.

Die Boomwortel-mikrobioomnavorsingsprogram, moontlik gemaak deur befondsing van die Ministerie van Besigheid, Innovasie en Indiensneming se Endeavour Fund en die Forest Growers Levy Trust, is 'n samewerkingspoging tussen Scion, Western Sydney University, Wright State University, Victoria University of Wellington, Woodwell Klimaatnavorsingsentrum, die Australiese plantfenomiese fasiliteit en die Lincoln Universiteit.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is 'n mikrobioom?

'n Mikrobioom verwys na die hele gemeenskap van mikro-organismes, insluitend bakterieë, swamme en virusse, wat binne en op 'n lewende organisme of binne 'n spesifieke omgewing, soos grond, woon.

2. Waarom is die bestudering van die mikrobioom van dennebome belangrik?

Deur die mikrobioom van dennebome te ondersoek, kan wetenskaplikes die rol van mikro-organismes in die oorlewing, gesondheid en aanpasbaarheid van hierdie bome verstaan. Dit bied waardevolle insigte oor hoe bome omgewingsveranderinge, soos klimaatsverandering, kan hanteer.

3. Watter tegnologie word gebruik om die mikrobioom te bestudeer?

Gevorderde DNA-tegnologie, soos hoë deurvloei-volgordebepaling, word aangewend om die unieke eienskappe en samestelling van die mikrobioom wat dennebome in verskillende streke vergesel, te ontleed.

4. Hoe pas dennebome by verskillende omgewings aan?

Dennebome het die vermoë om aan te pas by verskuiwings in hul omgewings deur hul mikrobioom. Die versameling mikro-organismes wat hulle huisves, help in hul vermoë om veranderinge te weerstaan ​​wat veroorsaak word deur faktore soos klimaatsverandering.

5. Kan die bevindinge van hierdie navorsing op ander boomspesies toegepas word?

Ja, die navorsing wat op dennebome gedoen is, bied 'n waardevolle sjabloon om te verstaan ​​hoe ander boomspesies, beide inheems en eksoties, kan aanpas en daarop reageer op hul omgewings.