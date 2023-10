Duitse navorsers maak deurbraak in CO2-vasvangstegnologie

Duitse navorsers by die Sentrum vir Sonenergie en Waterstofnavorsing Baden-Württemberg (ZSW) het 'n beduidende mylpaal bereik in die ontwikkeling van 'n direkte lugopvang (DAC) tegnologie om CO2 uit die atmosfeer te verwyder. Die loodsprojek, wat meer as 10,000 2 uur geduur het, het byna vyf ton COXNUMX suksesvol onttrek.

Volgens ZSW dui hierdie prestasie daarop dat hul DAC-tegnologie betroubaar, robuust, maklik skaalbaar en energiedoeltreffend is. Die navorsers berei nou die tegnologie voor vir industriële gebruik en beplan om dit met 'n faktor van 100 op te skaal met 'n kapasiteit van ongeveer 1,000 2 ton CO2025 per jaar vanaf 2. ZSW glo dat deur die skaal te vergroot, die koste van die vervaardiging van CO100 tot minder as XNUMX euro per ton verminder kan word, wat dit ekonomies lewensvatbaar maak vir verskeie toepassings, insluitend e-brandstofproduksie-aanlegte.

Die ZSW-stelsel werk met 'n energieverbruiktempo van ongeveer een kilowatt-uur elektrisiteit vir een kilogram koolstofdioksied. Hierdie doeltreffendheid is te danke aan die benutting van afvalhitte van ander prosesse om 'n aansienlike deel van die energievraag te dek wat nodig is vir die opvang van die CO2.

Die verwydering van koolstof uit die atmosfeer is van kardinale belang vir die bereiking van klimaatneutraliteit, aangesien nie alle emissies heeltemal voorkom kan word nie. Die ontwikkeling van CO2-verwyderaars, soos die DAC-tegnologie, het aandag gekry as 'n potensiële oplossing. Sommige argumenteer egter dat die vertroue op verwyderingsmetodes die aandag kan aflei van die dringende behoefte aan vermindering van emissies.

Ter opsomming, Duitse navorsers by ZSW het aansienlike vordering gemaak in DAC-tegnologie, wat die betroubaarheid, skaalbaarheid en energiedoeltreffendheid daarvan demonstreer. Hierdie deurbraak bring ons 'n stap nader aan die implementering van grootskaalse CO2-opvangstelsels en die aanspreek van die uitdaging van klimaatsverandering.

Definisies:

– Direct Air Capture (DAC): ’n Tegnologie wat CO2 direk uit die lug opvang vir die doel van koolstofdioksiedverwydering.

– Klimaatneutraliteit: Die bereiking van 'n balans tussen kweekhuisgasvrystellings en -verwydering om aardverwarming te beperk.

– CO2-verwyderaars: Tegnologieë of prosesse wat CO2 aktief uit die atmosfeer of ander bronne verwyder.

Bronne:

– Sentrum vir Sonenergie en Waterstofnavorsing Baden-Württemberg (ZSW)