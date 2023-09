Nuwe metode maak voorsiening vir gelyktydige geenmodifikasie in diere

Navorsers van ETH Zurich het 'n metode ontwikkel wat vir veelvuldige geenmodifikasies in die selle van 'n enkele dier moontlik maak deur die CRISPR-Cas-geenskêr te gebruik. Die selle in individuele organe word op 'n mosaïekagtige manier geneties gemodifiseer, met elke sel wat net een geen verander het. Hierdie metode stel wetenskaplikes in staat om die uitwerking van verskeie geenveranderinge in 'n enkele eksperiment te bestudeer.

Die navorsers het hierdie benadering suksesvol in volwasse muise toegepas, wat die eerste keer was dat dit in lewende diere gedoen is. Hulle het die adeno-geassosieerde virus (AAV) gebruik om instruksies aan die muise se selle te lewer vir gene vernietiging. Deur die muise te besmet met 'n mengsel van virusse wat verskillende instruksies dra, kon hulle verskillende gene in die selle van die brein afskakel.

Deur hierdie metode te gebruik, het die navorsers nuwe insigte gekry oor 'n seldsame genetiese afwyking by mense bekend as 22q11.2 delesiesindroom. Hulle het gefokus op 29 gene in die chromosomale gebied wat met die siekte geassosieer word en ontdek dat drie van hierdie gene 'n beduidende rol in breinsel disfunksie speel. Die studie het ook patrone in die muisselle aan die lig gebring wat aan skisofrenie en outismespektrumafwykings herinner. Hierdie nuwe inligting kan moontlik lei tot die ontwikkeling van middels wat kompenseer vir die abnormale geenaktiwiteit.

Die metode het toepassings buiten die bestudering van hierdie spesifieke genetiese afwyking. Dit kan gebruik word om ander genetiese afwykings en siektes met verskeie gene betrokke te bestudeer. Die navorsers beplan om die aantal gemodifiseerde gene van die huidige 29 tot 'n paar honderd per eksperiment te verhoog. Hulle het aansoek gedoen vir 'n patent op die tegnologie en is besig om 'n spin-off te vestig om hierdie metode verder te ontwikkel en te benut.

Bronne:

– ETH Zürich: Navorsers verander gelyktydig dosyne gene in baie organe met 'n enkele CRISPR-Cas9-behandeling

- Aard: Vermenigvuldigde enkelsel CRISPR-Cas9 uitklophoue openbaar geen-spesifieke rolle in sel lewensvatbaarheid