Die toekoms van genetiese navorsing: vooruitgang in CRISPR-tegnologie

Navorsers by ETH Zurich het beduidende vordering gemaak op die gebied van genetiese modifikasie met hul nuwe metode wat hulle in staat stel om elke sel anders in diere geneties te verander. Hierdie deurbraaktegniek het die potensiaal om genetiese navorsing te revolusioneer deur wetenskaplikes in staat te stel om die uitwerking van veelvuldige geenmodifikasies in 'n enkele eksperiment te bestudeer. Voorheen sou navorsers talle diere-eksperimente moes uitvoer, wat elkeen op 'n ander geenmodifikasie konsentreer. Die nuwe metode, wat die CRISPR-Cas-geenskêr gebruik, maak gelyktydig veelvuldige geenveranderinge binne die selle van 'n enkele dier, wat soos 'n mosaïek lyk. Terwyl elke sel slegs een geen verander het, verskil die modifikasies oor verskillende selle in die orgaan, wat presiese ontleding moontlik maak.

In 'n baanbrekende studie wat in Nature gepubliseer is, het die ETH Zurich-navorsers hierdie metode suksesvol op volwasse muise toegepas. Deur die adeno-geassosieerde virus (AAV) as 'n afleweringstelsel te gebruik, kon hulle spesifieke gene in die muise se selle teiken en wysig. Die navorsers het gefokus op 29 gene wat aktief is in die muisbrein en het die RNA-profiele van individuele breinselle bestudeer nadat elke geen gewysig is. Deur hierdie ontleding het hulle drie gene ontdek wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir breinsel disfunksie in 'n seldsame genetiese afwyking bekend as 22q11.2 deletiesindroom. Daarbenewens het hulle patrone in die muisselle gevind wat lyk soos simptome van skisofrenie en outismespektrumafwykings.

Die vermoë om genetiese afwykings by volgroeide diere te bestudeer, bevorder navorsing in die veld aansienlik. Die nuwe tegniek is veral waardevol vir komplekse siektes soos skisofrenie, waar veelvuldige gene 'n rol speel. Hierdie metode kan gebruik word om die abnormale aktiwiteit van gene te ondersoek en middels te ontwikkel wat vir hierdie abnormaliteite kan vergoed. Die navorsers soek reeds om die aantal gemodifiseerde gene per eksperiment van 29 na 'n paar honderd uit te brei, wat die benadering selfs kragtiger maak.

ETH Zurich het aansoek gedoen vir 'n patent op hierdie innoverende tegnologie, en die navorsers beplan om 'n spin-off te vestig om die metode verder te ontwikkel en te benut. Die vooruitgang in CRISPR-tegnologie het eindelose moontlikhede vir biomediese navorsing oopgemaak, wat wetenskaplikes in staat stel om 'n magdom inligting uit 'n enkele eksperiment te bekom en die soektog na die molekulêre oorsake van komplekse genetiese siektes te versnel.

Bronne:

– ETH Zurich Navorsingsartikel: [Voeg bron-URL in]

– Natuurnavorsingsartikel: [Voeg bron-URL in]