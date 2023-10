’n Onlangse studie wat deur die Oregon State University gedoen is, het die genetiese gevolge van kommersiële walvisjag op walvisbevolkings onthul. Die navorsing het spesifiek gefokus op die verlies van genetiese diversiteit onder oorlewende walvisse, met 'n besondere klem op die moederlike geslagte van blou- en boggelrugwalvisse.

Om die genetiese samestelling van hedendaagse walvisse te ondersoek in vergelyking met dié uit die verlede, het wetenskaplikes walvisbene ondersoek wat naby verlate walvisstasies op Suid-Georgië, 'n eiland in die suidelike Atlantiese Oseaan, ontdek is. Die kombinasie van die streek se koue temperature en die voorkoms van kommersiële walvisjag het gelei tot 'n aansienlike aantal weggegooide bene wat vir ontleding beskikbaar was. Hierdie bene het insig gegee in die voor-walvisjag genetiese diversiteit van blou- en boggelrugwalvisbevolkings.

Die bevindinge van die studie het dwingende bewyse van die verlies van moederlike DNA-afstammelinge in hierdie walvisspesies aan die lig gebring. Moederafstammelinge word aan kulturele herinneringe gekoppel, insluitend kennis van voeding- en broeiplekke wat deur generasies oorgedra word. Dus, die verlies van 'n moederlike geslag impliseer die verlies van waardevolle inligting. Gevolglik het die plaaslike walvisbevolkings meestal uit Suid-Georgië verdwyn.

Met die staking van kommersiële walvisjag het walvisse egter stadigaan begin terugkeer na die eiland. Alhoewel hul getalle nog relatief laag is, is daar 'n gevoel dat hulle hierdie habitat herontdek. Dit bied 'n geleentheid om die natuurlike hervestiging van hierdie voormalige voedingsgebiede te dokumenteer, soortgelyk aan wat met die suidelike reguitwalvis rondom Nieu-Seeland waargeneem is.

Ten spyte van die herlewing van walvisbevolkings, kan die gevolge van kommersiële walvisjag nog vir baie jare gevoel word. Walvisse het 'n lang lewensduur, met sommige wat tot 100 jaar leef, wat beteken dat individue wat gedurende die walvisjag-era geleef het, steeds tot die huidige walvisbevolking kan bydra. Gevolglik kan hul uiteindelike dood lei tot 'n verdere verlies van moederlike geslagte.

Dit is van kardinale belang om voort te gaan met die monitering van hierdie herstellende bevolkings om hul vordering te evalueer en te bepaal of hulle oorblyfsels verteenwoordig van die voor-walvisjagbevolkings in Suid-Georgië of 'n herontdekking en herkolonisering van die streek. Hierdie navorsing bied 'n waardevolle geleentheid om die historiese neigings van walvisbevolkings te rekonstrueer en om 'n dieper begrip van die impak van vorige walvisjagaktiwiteite te verkry.

Bronne:

– Oregon State University.