Die genetiese verskille agter blomkenmerke in veldblomme

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Suid-Carolina gedoen is, het aan die lig gebring dat ’n paar sleutel genetiese verskille verantwoordelik is vir die groot variasies in blomkenmerke tussen veldblomme wat op verskillende bestuiwers staatmaak. Bekend as "bestuiwingsindroom", is hierdie blomkenmerke spesifiek aangepas om hul onderskeie bestuiwers, soos insekte of voëls, te lok en te akkommodeer.

Die navorsers het gefokus op die Penstemon-genus, wat verskeie spesies met verskillende bestuiwingsindroom insluit. Die meeste Penstemon-spesies het byvoorbeeld wye, blou blomme wat as platforms vir bye dien, terwyl ander smal, rooi, buisagtige blomme ontwikkel het wat aangepas is vir kolibriebestuiwing.

Ten einde te verstaan ​​hoe hierdie bestuiwingsindroom op genetiese vlak gehandhaaf word, het die navorsers die DNA van 229 plante van drie verwante Penstemon-spesies op volgorde bepaal. Hulle het gevind dat ten spyte van die groot verskille in blomkenmerke tussen die spesies, daar verbasend min genetiese verskille was wat hulle van mekaar onderskei het.

Die navorsers het egter 21 genetiese terreine geïdentifiseer wat konsekwent verskil het tussen spesies met verskillende bestuiwers. Hierdie terreine is geassosieer met blomkleur, breedte en nektarvolume, wat eienskappe is wat uniek is aan elke bestuiwingsindroom.

Die studie dui daarop dat seldsame hibridiseringsgebeure tussen naburige spesies met verskillende bestuiwers, tesame met sterk seleksiedruk om spesifieke blomkenmerke te handhaaf, die resultate kan verklaar. Ten spyte van maklik merkbare verskille in die veld, is die genetiese verskille tussen bybestuifde en kolibriebestuifde Penstemon-spesies relatief minimaal.

PLoS Biology: Wessinger CA, Katzer AM, Hime PM, Rausher MD, Kelly JK, Hileman LC (2023) 'n Paar noodsaaklike genetiese lokusse onderskei Penstemon-spesies met blomme wat aangepas is vir bestuiwing deur bye of kolibries. PLoS Biol 21(9): e3002294. doi: 10.1371/journal.pbio.3002294