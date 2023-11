Mit Professors aangewys as 2023 Innovation Fund Investigators deur Pew Charitable Trusts

MIT-professore Gene-Wei Li en Michael Birnbaum is erken as 2023 Innovation Fund-ondersoekers deur The Pew Charitable Trusts. Hierdie gesogte eerbewys beklemtoon hul bydraes tot interdissiplinêre navorsing in menslike biologie en siektes.

Gene-Wei Li, 'n medeprofessor in MIT se Departement Biologie, spesialiseer in biofisika en fokus daarop om te verstaan ​​hoe bakterieë proteïenproduksie optimaliseer. In samewerking met Katsuhiko Murakami, 'n professor in biochemie en molekulêre biologie aan die Pennsylvania State University, sal hulle die ingewikkelde genetika van sianobakterieë ondersoek. Spesifiek poog hulle om die meganismes van transkripsiebeëindiging te ontrafel, 'n deurslaggewende stap in sianobakterie-geenregulering wat nie ten volle verstaan ​​word nie. Deur hul kundigheid in transkripsieregulering en strukturele biologie te kombineer, hoop Li en Murakami om 'n model vir mikrobiese transkripsieterminasie in sianobakterieë te ontwikkel. Hierdie navorsing kan bydra tot nuwe wetenskaplike benaderings in die bestudering van sianobakterieë, fotosintese-bevorderende plantselle en ander bakteriese groepe.

Michael Birnbaum, 'n medeprofessor in biologiese ingenieurswese aan MIT, fokus op immuunherkenning in kanker en infeksies. Saam met Dan Littman, 'n professor in molekulêre immunologie aan die Universiteit van New York, poog Birnbaum om die hoofoorsaak van inflammatoriese dermsiekte (IBD), 'n outo-immuunversteuring wat miljoene mense affekteer, toe te lig. Deur Littman se navorsing oor die impak van spesifieke bakterieë op T-selontwikkeling saam te smelt met Birnbaum se kundigheid in T-selreseptor-antigeenbinding, hoop hulle om die spesifieke mikrobes en antigene te identifiseer wat verantwoordelik is vir die verwekking van skadelike reaksies in die ingewande. Hul samewerkende pogings kan lei tot nuwe behandelingsweë vir IBD, insluitend terapieë wat patogeniese mikrobes of T-selle teiken.

Die Pew Charitable Trusts het 'n jarelange verbintenis tot die ondersteuning van baanbrekersnavorsing oor verskeie velde. Met die bekendstelling van die Innovasiefonds in 2017 beoog Pew om wetenskaplike samewerking tussen alumni van sy biomediese programme in die Verenigde State en Latyns-Amerika te bevorder. Deur wetenskaplikes soos Li en Birnbaum te erken, poog Pew om baanbrekende ontdekkings te fasiliteer wat 'n blywende impak op gesondheid en medisyne sal hê.

Vrae:

V: Wat is die Innovasiefonds?

A: Die Innovasiefonds is 'n inisiatief deur The Pew Charitable Trusts wat daarop gemik is om wetenskaplike samewerking tussen alumni van sy biomediese programme in die Verenigde State en Latyns-Amerika te bevorder.

V: Wat is die fokus van Gene-Wei Li se navorsing?

A: Gene-Wei Li fokus daarop om te verstaan ​​hoe bakterieë proteïenproduksie optimaliseer en die ontwerpbeginsels van transkripsie, translasie en RNA-rypwording.

V: Wat is die navorsingsfokus van Michael Birnbaum en Dan Littman?

A: Michael Birnbaum en Dan Littman werk saam om die spesifieke mikrobes en antigene te identifiseer wat verantwoordelik is vir die aanleiding van skadelike reaksies in die ingewande by pasiënte met inflammatoriese dermsiekte (IBD).

V: Hoe ondersteun Pew vroeë-loopbaanwetenskaplikes?

A: Die Pew Charitable Trusts het meer as 1,000 XNUMX vroeë-loopbaanwetenskaplikes ondersteun deur hul hoërisiko-, hoëbeloning-navorsingsprogramme oor verskeie dissiplines heen.

V: Waarom is interdissiplinêre navorsing belangrik?

A: Interdissiplinêre navorsing stel wetenskaplikes in staat om komplekse probleme vanuit verskeie perspektiewe te benader, wat lei tot innoverende ontdekkings en potensiële deurbrake.