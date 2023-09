Gene Discovery verbeter begrip van wortelhaargroei en nitraat wat in grasse soek

Navorsers aan die Washington State University het 'n geen, genaamd "BUZZ", geïdentifiseer wat 'n deurslaggewende rol speel in die groei van wortelhare in plante. Wortelhare is klein strukture wat plante help om water en voedingstowwe uit die grond te absorbeer. Die ontdekking van hierdie geen werp nie net lig op die meganismes van wortelgroei nie, maar het ook die potensiaal om volhoubare gewasproduksie te bevorder.

Daar is gevind dat die BUZZ-geen wortelgroei reguleer, beide in terme van die tempo en laterale wortelinisiasie, in reaksie op die konsentrasie van nitrate in die grond. Stikstof is 'n noodsaaklike voedingstof vir plantgroei, en nitrate is 'n primêre bron van stikstof. Om te verstaan ​​hoe plante nitrate vind en gebruik, kan beduidende implikasies vir landbou, bemestingspraktyke en omgewingsvolhoubaarheid hê.

Interessant genoeg word die BUZZ-geen teen lae vlakke uitgedruk en is dit nog nooit voorheen beskryf nie. Dit het sy identifikasie uitdagend gemaak. Daar word geglo dat die geen oor verskillende grasspesies bewaar word, insluitend belangrike gewasse soos koring, rys, mielies en gars. Die verbetering van die vermoë van hierdie gewasse om nitrate te vind en effektief te benut, kan 'n groot impak op wêreldwye voedselproduksie hê.

Die navorsers delf nou dieper in die meganismes wat deur die BUZZ-geen beheer word. Deur die spesifieke funksies van hierdie geen te ontrafel, hoop hulle om meer insigte oor nitraatvoer en wortelstelselontwikkeling te ontbloot.

Die studie is gelei deur PhD-studente van die Washington State University-laboratorium, saam met medewerkers van ander instellings. Die bevindinge beklemtoon die belangrikheid van basiese navorsing om fundamentele biologiese prosesse te verstaan, wat uiteindelik kan lei tot praktiese toepassings in gewasverbetering en volhoubaarheid.

Bronne:

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: 'n noodsaaklike geen vir postinisiasie wortelhaargroei en 'n bemiddelaar van wortelargitektuur in Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079