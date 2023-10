'n Nuwe Spesie Sauropod-dinosourus wat in Spanje opgegrawe is

’n Nuwe studie het die ontdekking aan die lig gebring van ’n voorheen onbekende spesie sauropod-dinosourus wat 122 miljoen jaar gelede geleef het in wat nou die Iberiese Skiereiland is. Met die naam Garumbatitan morellensis, is hierdie nuwe dinosourusspesie in Morella, Spanje, gevind en het ons begrip van die diversiteit van dinosourusse uit die Vroeë Krytyd in Europa uitgebrei.

Die fossiele van hierdie nuut geïdentifiseerde dinosourus is in die Sant Antoni de la Vespa-fossielterrein in Morella opgegrawe. Hierdie terrein het een van die hoogste konsentrasies van sauropod-dinosourusbene uit die Europese Benede Kryt en het belangrike insigte in die dinosourus-faunas van die tyd verskaf. Die oorblyfsels van ten minste vier individue, insluitend drie wat aan Garumbatitan morellensis behoort, is in hierdie afsetting gevind.

Hoofnavorser Pedro Mocho, 'n paleontoloog van die Universiteit van Lissabon, het een van die individue beskryf as besonder groot, met werwels van meer as een meter breed en 'n femur wat twee meter lank kan bereik. Hulle het ook twee byna volledige en geartikuleerde voete gevind, 'n seldsame vonds in die geologiese rekord.

Wetenskaplikes was in staat om Garumbatitan morellensis van ander sauropod-dinosourusse te onderskei op grond van sy duidelike anatomiese kenmerke. Die femur- en voetmorfologie onderskei dit van sy tydgenote en lyk soos sauropodes uit die Laat Kryt. Hierdie studie werp ook lig op die verwantskapsverbindings tussen Garumbatitan morellensis en ander sauropode van die Vroeë Kryt van die Iberiese Skiereiland.

Verder beklemtoon hierdie navorsing die komplekse evolusionêre geskiedenis van sauropode uit die Europese Kryt, wat die verspreiding van spesies tussen kontinente voorstel. Die bevindinge dui ook op verwantskappe tussen Europese sauropods en dié van Asië, Noord-Amerika en Afrika.

Die fossielmateriaal wat in die Sant Antoni de la Vespa-afsetting ontdek is, sal verder bestudeer en herstel word, wat waardevolle insigte verskaf in die vroeë evolusie van sauropods wat dinosourus-faunas oorheers het gedurende die laaste miljoen jaar van die Mesozoïese era.

