'n Nuwe Sauropod-dinosourusspesie wat in Spanje ontdek is

’n Nuwe studie het die ontdekking onthul van ’n voorheen onbekende spesie sauropod-dinosourus wat eens sowat 122 miljoen jaar gelede op die Iberiese Skiereiland rondgedwaal het. Met die naam Garumbatitan morellensis, het hierdie dinosourus die diversiteit van dinosourusse wat in die vroeë Krytyd in Europa bekend was, uitgebrei. Die fossiele van Garumbatitan is gevind in Morella, Spanje, wat die tuiste is van een van die beste fossielrekords uit hierdie era.

Die sedimentêre neerslae in die Els Ports de Morella-streek bevat 'n oorvloed dinosourusfossiele wat terugdateer na die Vroeë Kryt. Die Morella-streek is betekenisvol omdat dit die plek is waar die eerste dinosourus-oorblyfsels in Spanje ontdek is. In onlangse jare is talle fossiele van Mesozoïese gewerwelde diere, insluitend ornitopode en sauropode dinosourusse, in hierdie gebied gevind.

Garumbatitan morellensis is beskryf deur 'n span Portugese en Spaanse paleontoloë. Die nuwe dinosourusspesie behoort tot die sauropode-groep, wat bestaan ​​uit groot viervoetige plantetende dinosourusse met lang nekke en sterte. Die fossiele van Garumbatitan is opgegrawe vanaf die Sant Antoni de la Vespa-fossielterrein, waar een van die grootste konsentrasies van sauropod-dinosourus-oorblyfsels uit die Laer Kryt in Europa geïdentifiseer is.

Die fossiele van Garumbatitan openbaar sy groot grootte, met werwels van meer as een meter breed en 'n femur wat 'n lengte van twee meter kan bereik. Die ontdekking van byna volledige en geartikuleerde voete is skaars in die geologiese rekord. Die studie verskaf 'n gedetailleerde beskrywing van die anatomiese kenmerke van Garumbatitan, wat sy unieke femur- en voetmorfologie beklemtoon.

Hierdie studie ondersoek ook die evolusionêre verwantskappe tussen Garumbatitan morellensis en ander sauropod dinosourusse van die Vroeë Kryt in die Iberiese Skiereiland. Garumbatitan word geklassifiseer as een van die mees primitiewe lede van die Somphospondyli-groep, wat gedurende die Kryt divers en volop was, maar aan die einde van die Mesosoïkum-era uitgesterf het.

Die bevindinge van hierdie studie beklemtoon die komplekse evolusionêre geskiedenis van sauropode in die Europese Kryt, veral in die Iberiese Skiereiland. Die teenwoordigheid van spesies wat verwant is aan afstammelinge van Asië, Noord-Amerika en Afrika dui op tydperke van fauna-verspreiding tussen kontinente. Die herstel van al die fossielmateriaal wat gevind is, sal bydra tot 'n beter begrip van die aanvanklike evolusie van sauropode gedurende die Mesozoïese era.

