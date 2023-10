Versterking van gravitasiegolftoetse van algemene relatiwiteit teen astrofisiese aannames

Algemene Relatiwiteit (GR) was 'n ongelooflik suksesvolle model van swaartekrag, wat elke toets wat daarvoor gegooi word, met lof geslaag het. Dit is egter bekend dat dit onvolledig is en nie ten volle ooreenstem met ander fundamentele fisika-teorieë nie. Gravitasiegolwe (GW's) wat deur die LIGO-eksperiment opgespoor is, bied 'n nuwe venster om die geldigheid van GR te ondersoek. Deur die afwykings tussen voorspelde en waargenome GW-golfvorms te bestudeer, kan fisici na fisika verder as GR soek.

Om die GW-data te ontleed, word Bayesiaanse waarskynlikheidsmodelle gebruik. Hierdie modelle bereken die waarskynlikheid van 'n golfvorm gegewe die data. Dit behels die verband van modelparameters wat afwykings van GR en die populasie van swart gate beskryf met die waargenome data. Bayesiese analise maak ook staat op priors, wat waarskynlikheidsverdelings is wat vorige kennis van die parameters verteenwoordig. Priors kan insiggewend of oninsiggewend wees, afhangende van ons vorige begrip van die parameters.

Een uitdaging in die toets van GR met behulp van GW-data is die sterk korrelasie tussen die parameters wat die populasie van swartgat-binaries beskryf en die parameters wat afwykings van GR beskryf. Swak aannames oor die swartgat-bevolking kan die afleiding oor afwykings van GR bevooroordeel. Byvoorbeeld, om 'n eenvormige vooraf vir die swartgat-bevolking te aanvaar wanneer dit eintlik 'n magswetverspreiding volg, sal tot 'n bevooroordeelde resultaat lei.

Om die impak van astrofisiese aannames te demonstreer, het die skrywers modelle met eenvormige voorpunte vergelyk met modelle met astrofisiese gemotiveerde voorlope. Die resultate het beduidende verskille in die posterior verspreidings getoon. Die insluiting van astrofisiese inligting het gelei tot 'n voorkeur vir binaries met meer gelyke massaverhoudings, wat gelei het tot 'n laer samesmelting-tjirpmassa en 'n meer negatiewe afwykingskoëffisiënt.

Die skrywers het ook LIGO-data gebruik om die massa van die graviton te beperk, 'n veronderstelde deeltjie wat gravitasie-interaksies bemiddel. Deur astrofisiese priors in te sluit, is die beperking op die graviton se massa verminder, wat groter ondersteuning toon vir 'n massalose graviton en minder ondersteuning vir afwykings van GR.

Ten slotte beklemtoon die skrywers die belangrikheid van die insluiting van astrofisiese prioriteite in toetse van GR met behulp van GW-data. Hierdie priors help om vooroordeel van oninsiggewende priors te verminder en verbeter die akkuraatheid van afleidings. Dit is egter noodsaaklik om die vorige spasie behoorlik te monster en bewus te wees van potensiële vooroordele wat nog kan bestaan.

- Bronne:

Ethan Payne, Maximiliano Isi, Katerina Chatziioannou, Will M. Farr. "Versterking van gravitasiegolftoetse van algemene relatiwiteit teen astrofisiese aannames" (Preprint, arXiv)