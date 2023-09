Nuwe punt-van-sorg-toets vir vinnige opsporing van apepokkievirus

By

'n Bewys-van-konsep-studie gepubliseer in The Lancet Microbe stel 'n belowende punt-van-sorg-toets bekend vir die vinnige opsporing van apepokkievirus (MPXV). Die navorsers van Australië het die toets ontwikkel gebaseer op isotermiese amplifikasie en CRISPR-Cas-tegnologie. Met sy hoë sensitiwiteit en spesifisiteit het die toets goed gevaar in vergelyking met die goudstandaard kwantitatiewe polimerase kettingreaksie (qPCR) toets.

Apepokke is 'n soönotiese siekte wat veroorsaak word deur MPXV, 'n groot dubbelstring-DNS-virus. Alhoewel dit hoofsaaklik gerapporteer word by mans wat seks met mans het, is gevalle ook by vroue en babas waargeneem. Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) het apepokkies tussen Julie 2022 en Mei 2023 'n noodgeval vir openbare gesondheid verklaar weens die skielike opkoms, vinnige verspreiding en 'n gebrek aan inligting oor entstofdoeltreffendheid.

Tans is die goudstandaard diagnostiese metode vir MPXV-opsporing qPCR, wat gespesialiseerde toerusting en opgeleide personeel vereis. Diagnose vind gewoonlik in gespesialiseerde laboratoriums plaas, en dit kan 'n paar dae neem na monsterinsameling om resultate te verkry, veral in lae-hulpbron-instellings.

In hierdie studie het die navorsers 'n punt-van-sorg-toets met die naam "MPXV-CRISPR" ontwikkel vir vinnige MPXV-opsporing. Die toets behels die onttrekking van genomiese DNA (gDNA) uit kliniese monsters, gevolg deur amplifikasie en opsporing deur gebruik te maak van CRISPR-Cas12a-gemedieerde DNA-splyting. Dit kan uitgelees word deur gebruik te maak van fluoressensie-gebaseerde en laterale-vloei strook metodes.

Die toets het 'n kliniese sensitiwiteit van 100% en 'n spesifisiteit van 99.3% getoon in vergelyking met die qPCR-toets en 'n paneel virale en bakteriële patogene. Die laterale-vloeiuitlees het 'n sensitiwiteit van 100% en 'n spesifisiteit van 98.6% vir MPXV behaal, met geen kruisreaktiwiteit teen ander virusse nie.

Die MPXV-CRISPR-toets kan 'n waardevolle hulpmiddel wees vir vinnige punt-van-sorg-diagnose van MPXV in lae-hulpbron-instellings. Dit kan binne ongeveer 45 minute uitgevoer word, wat vinnige en akkurate resultate lewer. Verdere navorsing word aanbeveel om die reeks sirkulerende MPXV-lyne wat deur die toets geteiken word uit te brei.

Bronne:

- Die Lancet-mikrobe: "Vinnige opsporing van apepokkiesvirus met behulp van 'n CRISPR-Cas12a-bemiddelde toets: 'n Laboratoriumvalidering en -evalueringstudie"

– Definisies: Apepokkevirus (MPXV): ’n Groot dubbelstring-DNS-virus wat apepokke veroorsaak, ’n soönotiese siekte wat beide mense en diere affekteer. MPXV-CRISPR: 'n Sorgpunttoets vir vinnige opsporing van MPXV gebaseer op isotermiese amplifikasie en CRISPR-Cas-tegnologie. Sorgpunt-toets: 'n Diagnostiese toets wat ontwerp is om uitgevoer te word op die plek waar 'n pasiënt teenwoordig is, wat vinnige resultate lewer sonder die behoefte aan gespesialiseerde laboratoriumtoerusting of opgeleide personeel. Isotermiese amplifikasie: 'n Metode om nukleïensure teen 'n konstante temperatuur te versterk, wat die behoefte aan 'n termiese siklus uitskakel. CRISPR-Cas-tegnologie: 'n Geenredigeringsinstrument wat CRISPR RNA (crRNA) en CRISPR-geassosieerde (Cas) proteïene gebruik om spesifieke DNS-volgordes te teiken vir splitsing en modifikasie.