Verken die enigmatiese teenwoordigheid van donker materie in dwergsterrestelsels

Ten spyte van sy onmiskenbare invloed op die struktuur van die heelal, gaan die enigmatiese aard van donker materie steeds ons begrip uitdaag. Een van die sleutelkwessies lê in die oorvloed van dwergsterrestelsels wat ons eie Melkweg omring, wat 'n beduidende legkaart in die konteks van donker materiemodelle vorm.

Volgens heersende teorieë behoort sterrestelsels omring te word deur trosse donker materie binne hul donker materie-halo, wat as gravitasieankers vir gereelde materie optree. Gevolglik behoort die Melkweg deur 'n groot aantal dwergsterrestelsels omring te word.

Waarnemings het egter aan die lig gebring dat daar minder dwergsterrestelsels in die nabyheid van ons eie is as wat deur donker materie-simulasies voorspel is. Nietemin kan hierdie teenstrydigheid uit 'n alternatiewe verduideliking spruit—die teenwoordigheid van dwergsterrestelsels wat hoofsaaklik uit donker materie bestaan ​​het wat grootliks opsporing ontwyk het.

Onlangse ontdekkings van amper donker sterrestelsels (ADG's) het lig gewerp op hierdie intrige voorstel. GDT's is buitengewoon dowwe dwergsterrestelsels, wat tot dusver in beperkte hoeveelhede geïdentifiseer is, wat die wanverhouding met koue donker materiemodelle beklemtoon. Nietemin het 'n onlangse studie merkwaardige bevindings opgelewer wat 'n onlangs bespeurde dwergsterrestelsel genaamd "Nube" getoon het.

Die Nube-sterrestelsel is toevallig teëgekom in beelde wat tydens die IAC Stripe82 Legacy Project versamel is. Die dowwe aard daarvan het dit onsigbaar gemaak in die Sloan Deep Sky Survey (SDSS) data, wat intriges onder navorsers ontlok het. Die span was gretig om verder te verken en het die Green Bank Telescope gebruik vir 'n gedetailleerde ontleding.

Die daaropvolgende ondersoek het fassinerende eienskappe van Nube aan die lig gebring. Die sterrestelsel, wat ongeveer 350 miljoen ligjare daarvandaan geleë is, het 'n verstommende oppervlakhelderheid van ongeveer 28 mag per vierkante boogsekonde vertoon. Nube se geweldige diffusie het oor 22,000 XNUMX ligjare gestrek en ongeveer 'n kwart van die Melkweg se deursnee beslaan.

Merkwaardig genoeg het Nube 'n verbysterende donker materiemassa van ongeveer 26 miljard sonmassas vertoon, wat sy stermassa van slegs 390 miljoen sonmassas aansienlik oortref het. Hierdie onthulling bevestig Nube stewig as die mees prominente ultra-diffuse sterrestelsel wat tot dusver bekend is, wat hoofsaaklik uit donker materie bestaan.

Die ontdekking van Nube was die produk van serendipiteit, en het daardeur nadenke oor die voorkoms van soortgelyke donker materie-sterrestelsels in ons kosmiese omgewing wat nog ontdek moet word, aangespoor. Interessant genoeg, terwyl sterrestelsels van hierdie soort die donker materie kosmologiese model bekragtig, wyk Nube af van verwagtinge wat deur die algemeen aanvaarde koue donker materie variant gestel word.

In plaas daarvan kom Nube beter in lyn met 'n ander weergawe van donker materie genaamd fuzzy dark matter, en bied nog 'n fassinerende openbaring wat vooropgestelde idees uitdaag. Hierdie verskille onderstreep die noodsaaklikheid om ywerig na meer ontwykende dwergsterrestelsels te soek, aangesien hulle waardevolle antwoorde bevat op ons talmende vrae oor die verwarrende aard van donker materie.

Vrae:

1. Wat is donker materie?

Donker materie verwys na 'n hipotetiese vorm van materie wat nie met lig of ander tipes elektromagnetiese straling in wisselwerking tree nie - dus onsigbaar bly vir tradisionele opsporingsmetodes. Die teenwoordigheid daarvan word afgelei deur sy gravitasie-invloed op sigbare materie in die heelal.

2. Wat is dwergsterrestelsels?

Dwergsterrestelsels is klein sterrestelsels wat tipies 'n paar miljoen tot 'n paar miljard sterre besit. Hierdie relatief klein strukture is deur die heelal versprei en werk dikwels gravitasie met groter sterrestelsels in.

3. Wat is amper donker sterrestelsels (ADG's)?

Byna donker sterrestelsels (ADG's) is 'n klas dwergsterrestelsels wat buitengewoon dof is en hoofsaaklik uit donker materie bestaan. Hulle bied insigte in die verspreiding en gedrag van donker materie in die kosmos.

