Onthulling van die geheime van sterrestelsels: insigte van GALAXY CRUISE en Citizen Astronomers

GALAXY CRUISE, in vennootskap met burgerlike sterrekundiges en met behulp van die gevorderde beelde van die Subaru-teleskoop, het 'n missie aangepak om die raaisels van sterrestelsels te ontrafel. Deur hierdie beelde te ondersoek, het die projek 'n baanbrekende ontdekking gemaak: wanneer sterrestelsels bots en saamsmelt, vertoon hulle verhoogde aktiwiteite. Hierdie openbaring het lig gewerp op die uiteenlopende aard van die Heelal, wat sy uiteenlopende sterrestelsels te danke het aan hierdie kosmiese botsings oor geweldige tydperke.

GALAXY CRUISE, gelei deur die National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ), is 'n burgerwetenskapprojek wat sedert 2019 op die kosmiese oseaan vaar. Burgerlike sterrekundiges het, nadat hulle uitgebreide opleiding ontvang het, beduidende bydraes tot die projek gelewer, wat navorsers in staat stel om te maak ongeëwenaarde ontdekkings oor die interaksies en samesmeltings van sterrestelsels.

Die projek het burgerlike sterrekundiges genooi om te help met die identifisering van interaktiewe sterrestelsels uit diep beelde wat deur die Subaru-teleskoop met Hyper Suprime-Cam (HSC) vasgevang is. Hierdie individue is dalk nie professionele sterrekundiges nie, maar deur opleiding wat deur die professionele persone verskaf word, het hulle vaardig geraak om sterrestelsels te klassifiseer. In die loop van 2.5 jaar het ongeveer 10,000 2 burgerlike sterrekundiges meer as XNUMX miljoen klassifikasies gemaak, wat nie deur professionele sterrekundiges alleen moontlik sou gewees het nie.

Die ontleding van hierdie burgerwetenskaplikes se klassifikasies het aan die lig gebring dat hulle merkwaardig akkuraat was. Die diep HSC-beelde het 'n deurslaggewende rol gespeel in die bereiking van hierdie hoë akkuraatheid, aangesien dit voorheen verborge kenmerke geopenbaar het, soos spiraalarms in sterrestelsels wat voorheen as ellipties geklassifiseer is. Verder het GALAXY CRUISE met sukses fynkenmerke vasgevang wat dui op sterrestelsel-interaksies, danksy die sensitiwiteit en resolusie van die HSC-beelde.

Hierdie projek het nie net normale sterrestelsels geïdentifiseer wat tekens van interaksie toon nie, maar ook sterrestelsels geïdentifiseer wat tans gewelddadige samesmeltings ondergaan. Hierdie gewelddadige samesmeltings het vorms aansienlik verwronge, wat die geweldige krag demonstreer agter die visuele klassifikasies wat deur 'n groot aantal burgerlike sterrekundiges gemaak is.

Een van die sleutelbevindings van GALAXY CRUISE is dat interaksie sterrestelsels, veral dié wat by gewelddadige samesmeltings betrokke is, verhoogde vlakke van stervormingsaktiwiteit en verhoogde aktiwiteit in supermassiewe swart gate toon. Hierdie resultate dui daarop dat die finale samesmelting van sterrestelsels 'n oplewing in interne aktiwiteit veroorsaak. Hierdie bevindinge word gepubliseer in die eerste wetenskaplike artikel van GALAXY CRUISE, wat 'n belangrike mylpaal verteenwoordig vir beide sterrekundiges en deelnemende burgerwetenskaplikes.

GALAXY CRUISE se benadering tot die identifisering van samesmeltende sterrestelsels deur visuele klassifikasie, ten spyte van die tydrowende aard daarvan, het bewys dat dit 'n kragtige metode is om 'n omvattende steekproef van samesmeltings te konstrueer. Hierdie benadering, gekombineer met die hoëgehalte-beelde van die Subaru-teleskoop, het navorsers 'n groter begrip van die dinamika en verwikkeldheid van sterrestelsels verskaf.

Bronne: GALAXY CRUISE-projek, Nasionale Astronomiese Sterrewag van Japan