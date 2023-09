Die betowerende wenprente van die Astronomie-fotograaf van die jaar 2023-kompetisie

Die Royal Observatory Greenwich het die asemrowende wenbeelde van die Astronomy Photographer of the Year 2023-kompetisie onthul. Die kompetisie is nou in sy 15de jaar daarop gemik om die werk van amateur-ruimtefotograwe van regoor die wêreld uit te lig.

Die wenbeeld van vanjaar se kompetisie, getiteld “Andromeda, Unexpected,” is geneem deur Marcel Drechsler, Xavier Strottner, en Yann Sainty van Duitsland en Frankryk. Die foto vang 'n suurstofboog wat nog nooit tevore gesien is nie langs die Andromeda-sterrestelsel. Volgens die fotograwe was die beeld 'n ongeluk-ontdekking, aangesien hulle aanvanklik bedoel het om 'n pragtige beeld van die Andromeda-sterrestelsel vas te vang, maar op hierdie onverwagte verskynsel afgekom het.

Die foto het die aandag van wetenskaplikes wêreldwyd getrek, wat nou saamwerk om hierdie reuse-voorwerp te ondersoek.

Benewens die algehele wenner gee die kompetisie erkenning aan wenners in verskeie kategorieë. Sommige van die noemenswaardige kategoriewenners sluit in:

– Skyscapes-fotograaf van die jaar: "Grand Cosmic Fireworks" deur Angel An, wat sprites ten toon stel, 'n seldsame atmosferiese verskynsel wat soos vuurwerke lyk.

– Sonfotograaf van die Jaar: "A Sun Question" deur Eduardo Schaberger Poupeau, met die son met 'n filament in die vorm van 'n vraagteken.

- Maanfotograaf van die Jaar: "Mars-Set" deur Ethan Chappel, wat 'n okkultasie van Mars vasvang wat op 8 Desember 2022 plaasgevind het.

– Aurorae-fotograaf van die jaar: “Brushstroke” deur Monika Deviat, wat die skoonheid van ’n aurora in isolasie uitstal.

– Planete, komete en asteroïdes Fotograaf van die Jaar: "Opgehang in 'n sonstraal" deur Tom Williams, wat 'n unieke uitsig van Venus in infrarooi/ultraviolet vals kleur bied.

– Mense- en Ruimtefotograaf van die Jaar: “Zeila” deur Vikas Chander, wat die verraderlike kuslyne van Namibië se Atlantiese kus wys.

– Sterre en Nebulae Fotograaf van die Jaar: “New Class of Galactic Nebulae Around the Star YY Hya” deur Marcel Drechsler, wat die ontdekking van voorheen onbekende galaktiese newels vertoon.

– Sir Patrick Moore-prys vir beste nuweling: “Sh2-132: Blinded by the Light” deur Aaron Wilhelm, met die Sh2-132-kompleks naby die grens van die Cepheus- en Lacerta-konstellasies.

– Jong fotograaf van die jaar: “The Running Chicken Nebula” deur Runwei Xu en Binyu Wang, wat die sterreswerm Collinder 249 binne ’n gloeiende gasnevel uitlig.

– Annie Maunder-prys vir beeldinnovasie: “Black Echo” deur John White, wat die klank van die swart gat in die middel van die Perseus Galaxy vasvang met behulp van oudiobronmateriaal van NASA se Chandra Sonification-projek.

Hierdie ongelooflike beelde wys die skoonheid en wonder van ons heelal en dien as 'n bewys van die vaardigheid en passie van amateur-ruimtefotograwe regoor die wêreld.

Bronne: Sterrekundige Fotograaf van die Jaar webwerf