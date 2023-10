Die verstommende sterrestelsels vasgevang deur NASA se Hubble-ruimteteleskoop

NASA se Hubble-ruimteteleskoop bly ons verstom met sy asemrowende beelde van sterrestelsels. Elke dag hierdie week deel NASA 'n nuwe beeld van 'n sterrestelsel wat deur die Hubble vasgevang is. Hierdie beelde verskaf nie net fassinerende inligting oor hierdie verre sterrestelsels nie, maar dien ook as visuele lekkernye vir sterrekunde-entoesiaste.

Voordat ons in die skoonheid van hierdie sterrestelselskote delf, laat ons eers verstaan ​​wat 'n sterrestelsel is. Sterrestelsels is groot kosmiese woonbuurte wat bestaan ​​uit sterre, gas en stof wat deur swaartekrag bymekaar gehou word. Hulle kom in verskillende groottes en vorms voor, wat wissel van dié met miljoene sterre tot dié met miljarde. Die Melkweg, ons tuissterrestelsel, is net een onder miljarde in die heelal, met onlangse skattings wat die teenwoordigheid van triljoene sterrestelsels voorstel.

Die Hubble-ruimteteleskoop het sy blik na talle sterrestelsels gedraai en byna 10,000 4654 sterrestelsels in 'n enkele beeld vasgelê. Een van die sterrestelsels wat deur NASA ten toon gestel word, is NGC 4654, 'n intermediêre spiraalsterrestelsel wat in die Maagd-konstellasie geleë is. NGC 4639 vertoon 'n asimmetriese verspreiding van sterre en neutrale waterstofgas. Hierdie asimmetrie kan die gevolg wees van 'n interaksie met 'n metgesel-sterrestelsel genaamd NGC XNUMX en die invloed van die sterk gravitasiekrag van die Virgo-sterrestelselswerm.

Nog 'n sterrestelsel wat deur NASA vertoon word, is NGC 612, 'n seldsame radiosterrestelsel met 'n lensvormige vorm. Lensikulêre sterrestelsels het 'n sentrale bult en skyf soortgelyk aan spiraalstelsels, maar het nie die kenmerkende arms nie. NGC 612 is 'n aktiewe sterrestelsel wat aansienlik meer infrarooi straling as sigbare lig uitstraal. Dit is een van slegs vyf bekende nie-elliptiese radiosterrestelsels, en wetenskaplikes bestudeer steeds die redes agter die radio-emissie daarvan.

NGC 6951, wat ongeveer 78 miljoen ligjaar weg in die Cepheus-konstellasie geleë is, vertoon helderblou spiraalarms en 'n briljante wit galaktiese kern. Hierdie sterrestelsel het periodes van intense stervorming beleef, gevolg deur rustige fases. In die middel daarvan lê 'n supermassiewe swart gat omring deur 'n ring van sterre, gas en stof, wat materiaal vir voortdurende stervorming verskaf.

Laastens bied NASA NGC 1087 aan, 'n spiraalvormige sterrestelsel wat 87,000 80 ligjare in deursnee strek en XNUMX miljoen ligjare van die aarde af geleë is. Hierdie sterrestelsel vertoon streke van koue molekulêre gas, voorgestel deur donkerrooi strepe, en streke van aktiewe stervorming wat gekenmerk word deur helderpienk geïoniseerde gas. Die blouer streke bevat jong, warm sterre.

Hierdie beelde wat deur die Hubble-ruimteteleskoop vasgevang is, bied onskatbare insigte in die aard en evolusie van sterrestelsels. Hulle laat wetenskaplikes toe om stervorming, interaksies tussen sterrestelsels en die gedrag van supermassiewe swart gate te bestudeer. Die Hubble se voortdurende verkenning van die kosmos gaan voort om ons begrip van die groot heelal wat ons bewoon uit te brei.

Definisies:

– Sterrestelsel: Massiewe kosmiese woonbuurte wat sterre, gas en stof bevat wat deur swaartekrag bymekaar gehou word.

– Intermediêre spiraalsterrestelsel: 'n Soort sterrestelsel met 'n struktuur tussen 'n staafspiraalsterrestelsel en 'n ongestreepte spiraalstelsel.

– Radio Galaxy: 'n Sterrestelsel wat aansienlike hoeveelhede radiogolwe uitstuur.

– Lensikulêre sterrestelsel: 'n Sterrestelsel met 'n sentrale bult en skyf soortgelyk aan spiraalsterrestelsels, maar sonder kenmerkende spiraalarms.

– Seyfert Galaxy: ’n Aktiewe sterrestelsel wat groot hoeveelhede infrarooi straling uitstraal, al lyk dit normaal in sigbare lig.

– Nie-Elliptiese Radiosterrestelsel: 'n Radiosterrestelsel wat nie ellipties van vorm is nie, maar 'n ander morfologie het.

– Supermassiewe Swart Gat: 'n Swart gat met 'n massa miljoene of biljoene keer groter as dié van die son.

