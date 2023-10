Nuwe Hubble-ruimteteleskoopbeelde onthul pragtige sterrestelsels

NASA het ses nuwe beelde van sterrestelsels vrygestel wat deur die Hubble-ruimteteleskoop geneem is. Hierdie beelde verskaf waardevolle insigte in verskeie kosmiese verskynsels, insluitend stervorming, evolusie en supernovas. Die Hubble-ruimteteleskoop neem al meer as drie dekades die kosmos waar en het ongeveer 1.5 miljoen waarnemings gemaak. Dit vang sigbare en ultraviolet lig op, sowel as 'n kort stuk van die infrarooi spektrum, wat noodsaaklik is vir die bestudering van hemelse voorwerpe.

Hubble se wentelbaan om die aarde op 340 myl bo die oppervlak laat dit toe om lig op te vang wat deur die aarde se atmosfeer belemmer sou word. Verskillende soorte lig bied verskillende leidrade oor verafgeleë hemelse voorwerpe. Sigbare en ultraviolet lig openbaar nadere verskynsels, terwyl infrarooi lig sterrekundiges in staat stel om van die oudste en mees afgeleë verskynsels in die heelal waar te neem. Die James Webb-ruimteteleskoop, Hubble se jongste eweknie, fokus op middel- en naby-infrarooi lig.

Die onlangse beelde wat deur NASA vrygestel is, vertoon verskeie sterrestelsels. NGC 4654, ’n intermediêre spiraalsterrestelsel in die Maagd-konstellasie, help navorsers om die verband tussen jong sterre en koue gas te verstaan. NGC 612, 'n seldsame radiosterrestelsel wat in die Beeldhouer-konstellasie geleë is, straal aansienlike radio-emissies uit, en wetenskaplikes bestudeer die rede vir hierdie verskynsel. NGC 6951, 'n intermediêre spiraalsterrestelsel in die Cephus-konstellasie, huisves 'n supermassiewe swart gat omring deur 'n sirkelvormige ring en bied insig in kosmiese omgewings wat supernovas produseer.

NGC 1087, 'n spiraalvormige sterrestelsel in die sterrebeeld Cetus, toon voortdurende stervorming, wat navorsers se belangstelling wek. NGC 5068, nog 'n streepspiraalsterrestelsel in die Maagd-konstellasie, bevat interstellêre stof en duisende stervormende streke. Laastens, NGC 685, 'n spiraalvormige sterrestelsel in die Eridanus-konstellasie, het kolkende blou arms en is ongeveer die helfte so groot soos die Melkweg.

Hierdie beelde verteenwoordig die merkwaardige werk van die Hubble-ruimteteleskoop om die geheimenisse van ons heelal te ontrafel. Deur verstommende beeldmateriaal vas te vang, kan NASA die wonders van die ruimte met die wêreld deel.

Bronne:

– NASA (www.nasa.gov)