Gas speel 'n deurslaggewende rol in die lewensiklus van sterrestelsels. Terwyl sterre en sterrestelsels lank reeds die fokus van astronomiese waarneming was, is dit eers onlangs dat navorsers die beduidende impak van gas op die vorming en evolusie van hierdie kosmiese strukture kon sien en beter verstaan.

Die term "gas" verwys na die interstellêre medium, wat tussen sterrestelsels gevind kan word, sowel as die sirkumgalaktiese gas wat 'n sterrestelsel nou omring. Hierdie terme word deur sterrekundiges gebruik om die verskillende streke van gas te beskryf, maar daar is geen streng grens tussen hulle nie.

Sterrekundiges het begin om die ingewikkelde vloei van gas tussen sterrestelsels, hul sirkumgalaktiese medium en die intergalaktiese medium te ontrafel. Hierdie vloei speel 'n belangrike rol in die regulering van stervorming, aangesien die voortdurende asemhaling van gas noodsaaklik is vir die geboorte van nuwe sterre. Wanneer hierdie vloei ophou, stop die vorming van sterre ook.

Die proses van asemhaling van die sterrestelsel behels die wisselwerking tussen sterre, swaartekrag en die temperatuur en digtheid van gas. Toe die heelal gevorm het, het gas in sterrestelsels versamel en aan sterre geboorte gegee. Soos sterre sterf, dryf hulle gas terug na die omliggende ruimte, wat aanvanklik warm en diffuus is. Soos die gas egter die sterrestelsel verlaat, koel dit af en neem die digtheid daarvan toe. Dit laat swaartekrag toe om die gas terug te trek in die sterrestelsel, waar dit kan ineenstort en nuwe sterre vorm.

Sterrekundiges het sedert die 1960's daarin geslaag om die vloei van gas in en uit sterrestelsels waar te neem met behulp van die lig van verre kwasars. Hulle het ontdek dat die sirkumgalaktiese gas naby sterrestelsels 'n hoër metaalagtigheid het, wat aandui dat dit die gevolg is van gas wat deur sterre uitgedryf word. Die gas in die sirkumgalaktiese medium dien ook as 'n bron van brandstof vir stervorming in sterrestelsels.

Grootskaalse opnames het aan die lig gebring dat die gas in die sirkumgalaktiese medium tot 1,000 10,000 keer digter is as die gas wat in die intergalaktiese medium gevind word. Die temperatuur van hierdie gas wissel van 1 XNUMX tot XNUMX miljoen Kelvins, wat dit warmer en koeler maak as die intergalaktiese gas. Die bestudering van die invloeiende gas is egter uitdagend omdat seine oorvleuel word deur dié van die sterrestelsels self.

Die oorsaak van die uitvloeiende gas, wat makliker is om waar te neem, bly onseker. Dit kan die gevolg wees van supernovas, sterwinde of selfs swartgatterugvoer. Nietemin, ongeag die spesifieke oorsaak, hou die vloei van gas uiteindelik op, wat lei tot die blus van stervorming in sterrestelsels. Sodra 'n sterrestelsel stil raak, sal dit nie meer sterre vorm nie en sal dit rooi van kleur voorkom.

Alhoewel daar nog baie is om te leer oor galaktiese asemhaling, bied simulasies sterrekundiges nuttige insigte. Die FIRE-simulasie modelleer byvoorbeeld die vorming en evolusie van sterrestelsels oor miljarde jare, wat navorsers in staat stel om die vloei van gas in en uit hierdie kosmiese strukture te visualiseer.

Ten slotte, gas is 'n belangrike komponent in die proses van asemhaling van die sterrestelsel. Om die rol van gas in stervorming en die lewensiklus van sterrestelsels te verstaan, is noodsaaklik om die oorsprong van sterre, planete en selfs lewe self te verstaan.

