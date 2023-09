Verstaan ​​hoe sterrestelsels asemhaal:

Vir eeue het sterrekundiges hul aandag op sterre en sterrestelsels gevestig, net om te ontdek dat die meerderheid materie in 'n sterrestelsel eintlik gas is. Met vooruitgang in tegnologie is sterrekundiges nou in staat om die vloei van gas in en uit sterrestelsels waar te neem en te bestudeer, wat lig werp op die asemhalingsproses van hierdie kosmiese strukture. Wanneer 'n sterrestelsel ophou asemhaal, kom stervorming tot stilstand.

Gas bestaan ​​in verskeie vorme in die ruimte. Wanneer dit tussen sterrestelsels woon, word daar na verwys as die intergalaktiese medium, terwyl gas wat 'n sterrestelsel omring, bekend staan ​​as sirkumgalaktiese gas. Dit is nie duidelike hindernisse nie, maar eerder name wat deur sterrekundiges gebruik word om hierdie verskillende fases van gas te beskryf.

Die vloei van gas tussen 'n sterrestelsel, sy sirkumgalaktiese medium en die intergalaktiese medium is deurslaggewend in die regulering van stervorming. Sterre, swaartekrag en gastemperatuur en -digtheid speel almal 'n rol in hierdie proses. Soos gas in sterrestelsels versamel en sterre vorm, word die gas uiteindelik weer uitgestoot wanneer sterre sterf, veral as supernovas. Die gas is op hierdie stadium warm en diffuus, en weerstaan ​​verdigting.

Soos die gas egter die sterrestelsel verlaat en afkoel, neem die digtheid daarvan toe, wat swaartekrag 'n sterker trekkrag laat uitoefen. Die gas word dan teruggetrek na die sterrestelsel waar dit in wolke kan ineenstort en aanleiding kan gee tot nuwe sterre. Hierdie siklus van gasherwinning is wat sterrestelsels toelaat om voort te gaan asemhaal.

Sterrekundiges het aanvanklik die konsep van galaktiese asemhaling in die 1960's ontdek toe hulle die lig van verafgeleë kwasars deur gaswolke waargeneem het. Sedertdien het vooruitgang in tegnologie sterrekundiges van beter gereedskap en 'n dieper begrip van hierdie verskynsel voorsien.

Deur die sirkumgalaktiese medium te bestudeer, het sterrekundiges bewyse gevind van sterrestelselasemhaling in die vorm van aparte gaswolke buite sterrestelsels. Sekere gaswolke het hoër metaalagtighede, wat aandui dat hulle van binne sterrestelsels ontstaan ​​het en daarna verdryf is. Hierdie gas met 'n hoër metaalgehalte is 'n duidelike teken van gas wat reeds in 'n sterrestelsel was.

Alhoewel dit moeilik is om die besonderhede van galaktiese asemhaling te verstaan, het sterrekundiges gevind dat gas in die sirkumgalaktiese medium tot 1,000 10,000 keer digter as intergalaktiese gas is. Die temperatuur van hierdie gas wissel van 1 XNUMX tot XNUMX miljoen Kelvins, wat dit koeler en warmer maak as die intergalaktiese medium.

Die oorsake van die gasuitvloei is nog onseker, met moontlikhede wat supernovas, sterwinde, swartgatstrale en terugvoer insluit. Ongeag die presiese meganismes wat ter sprake is, kom hierdie asemhalingsproses uiteindelik tot stilstand, waarna sterrekundiges verwys as "blus".

Om te verstaan ​​hoe sterrestelsels asemhaal, is noodsaaklik om die ingewikkelde verhouding tussen gasvloei, stervorming en sterrestelsel-evolusie te ontrafel. Die deurlopende navorsing en opnames in hierdie veld gaan voort om ons kennis van die kosmos en ons plek daarin te verdiep.