Andromeda Galaxy se gewelddadige geskiedenis onthul deur Galactic Archaeology Project

’n Onlangse galaktiese argeologieprojek wat deur ’n internasionale span astrofisici uitgevoer is, het die gewelddadige en dramatiese geskiedenis van die Andromeda-sterrestelsel, die naaste groot sterrestelsel aan ons Melkweg, onthul. Deur die chemiese samestelling van sterre in Andromeda te ontleed, kon die navorsers sy verlede rekonstrueer. Hulle het 'n oorvloed van elemente ontdek, insluitend beide planetêre newels en rooi reuse sterre, wat 'n onstuimige vormingsproses aandui. Trouens, die span glo dat die skepping van Andromeda meer chaoties was as die vorming van die Melkweg.

Die navorsers stel voor dat Andromeda 'n uitbarsting van intense stervorming ervaar het, wat die grondslag van die sterrestelsel gelê het, gevolg deur 'n sekondêre tydperk van stergeboorte tussen 2 miljard en 4.5 miljard jaar gelede. Hierdie tweede sterrebarstydperk is waarskynlik veroorsaak deur 'n "nat samesmelting", toe Andromeda gebots het en met 'n ander gasryke sterrestelsel saamgesmelt het. Die invloei van gas in hierdie samesmelting het verdere stervorming aangevuur.

Die span het ook bewyse gevind wat daarop dui dat Andromeda in die verlede botsings en samesmeltings met ander sterrestelsels ondergaan het. Deur die chemiese samestellings van sterre in Andromeda te ondersoek, het hulle twee duidelike handtekeninge in sy skyfkomponente geïdentifiseer. Een familie sterre het tien keer meer suurstof as yster gehad, terwyl die ander groep soortgelyke hoeveelhede van albei elemente gehad het. Hierdie waardevolle bevinding werp lig op die aard van die voorgestelde botsing en die impak daarvan op Andromeda se sterbevolking.

Die galaktiese argeologieprojek bied nie net insigte in Andromeda se verlede nie, maar dui ook op sy onstuimige toekoms. Die Melkweg en Andromeda is tans op 'n botsingskoers, wat na verwagting oor ongeveer 4.5 miljard jaar sal bots. Hierdie botsing sal 'n beduidende transformasie vir beide sterrestelsels tot gevolg hê, wat hul kenmerkende spiraalarms uitvee. Die sterbevolkings, insluitend ons eie sonnestelsel, sal oorleef, maar sal in nuwe bane om 'n nuwe galaktiese sentrum gegooi word.

Die span se bevindinge dra by tot 'n breër ondersoek na die oorsprong van chemiese elemente in die heelal. Verdere studies met behulp van gevorderde teleskope soos die James Webb-ruimteteleskoop sal voortgaan om Andromeda te verken en 'n dieper begrip van sy geskiedenis en oorsprong te gee.

Bronne:

– The Astrophysical Journal Letters