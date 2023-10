'n Duideliker siening van die Melkweg: Gaia se verkenning van bolvormige trosse

Die Gaia-ruimtesending, wat 'n dekade gelede deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) gelanseer is, het ten doel gehad om 'n 3D-kaart van ons sterrestelsel, die Melkweg, te skep. Nadat hulle 1.8 miljard sterre waargeneem en die Melkweg gekarteer het, het wetenskaplikes besef dat hulle 'n duidelike uitsig oor digbevolkte streke van die lug mis. Om dit aan te spreek, het die Gaia-ruimtesterrewag gefokus op die bestudering van bolvormige swerms, wat super-konglomerasies van sterre is.

Bolswerms is digte versamelings van honderdduisende sterre en is van die oudste voorwerpe in die heelal. Deur hierdie trosse te bestudeer, het wetenskaplikes ontdek dat die son nie in die middel van die Melkweg is nie, maar eerder in die oop trosse wat gevind word in een van die sterrestelsel se spiraalarms wat die Boogskutter-arm genoem word.

Amateur-sterrekundiges is deur die ESA geroep om te help om die data wat ingesamel is van 'n spesifieke bolvormige swerm genaamd Omega Centauri, wat ongeveer 17,090 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is, te ontleed. Die ontleding het 'n halfmiljoen nuwe sterre binne hierdie groep aan die lig gebring en selfs kosmiese voorwerpe wat so massief is dat hulle lig buig.

Gaia se verkenning van bolvormige trosse het 'n duideliker begrip van hierdie hemelstrukture verskaf. Die blote aantal sterre binne hierdie trosse kan teleskope dikwels oorweldig, wat dit moeilik maak om hulle behoorlik te bestudeer. Gaia se waarnemings het egter voorsiening gemaak vir 'n meer gedetailleerde en akkurate uitbeelding van hierdie trosse.

Die keuse om Omega Centauri te bestudeer is gemotiveer deur sy status as die grootste bekende bolvormige swerm in die Melkweg wat vanaf die Aarde waargeneem kan word. Met 'n deursnee van 150 ligjare en 'n geskatte gewig vier miljoen keer dié van die son, is Omega Centauri oor ongeveer 10 miljoen sterre versprei. Gaia se kartering van hierdie swerm het die grootste aantal nuwe sterre tot nog toe aan die lig gebring en het lig gewerp op die verspreiding van sterre binne die Melkweg.

Een fassinerende verskynsel wat deur Gaia waargeneem word, is gravitasielensing, waar lig wat deur swaar voorwerpe soos bolvormige trosse beweeg, verdraai word. As gevolg van die aantrekkingskrag van hierdie trosse, buig lig, wat lei tot 'n vergroot effek. Gaia het 381 gevalle van gravitasielens binne die Omega Centauri-groepering geïdentifiseer, wat die waarneming moontlik maak van verre helder bronne bekend as kwasars. Hierdie kwasars kan deur swart gate aangedryf word, en Gaia se vermoë om hulle deur die lenseffek van die groep te bestudeer, bied waardevolle insigte in hierdie verre verskynsels.

In die toekoms beplan Gaia om meer data, insluitend inligting oor agt bykomende sterbelaaide streke, in 2025 vry te stel. Wetenskaplikes hoop dit sal help om die ouderdom van ons sterrestelsel te bevestig, sy middelpunt op te spoor, ster-evolusie te verstaan, en uiteindelik insig in die ouderdom van die heelal self.

Bronne:

– NASA – Omega Centauri: https://www.nasa.gov/feature/goddard/new-study-of-gaia-old-data-reveals-new-population-of-exotic-stellar-objects

– ESA: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_reveals_veritable_treasure_trove_of_astronomical_objects

– DW: https://www.dw.com/en/gaia-space-mission-fills-in-map-of-milky-way/a-58050539