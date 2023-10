Gaia Mission stel nuwe data vry wat die Melkweg karteer

Die Europese Ruimte-agentskap se Gaia-sending het onlangs 'n aansienlike hoeveelheid data vrygestel, wat waardevolle insigte in die struktuur van die Melkweg verskaf. Gaia is 'n ruimte-gebaseerde sterrewag wat toegewy is aan die skep van 'n omvattende 3D-kaart van ons sterrestelsel, insluitend sterre, planete, komete en asteroïdes.

Die jongste datavrystelling bevat 'n halfmiljoen nuwe sterre en besonderhede oor meer as 150,000 526,587 asteroïdes binne ons sonnestelsel. Hierdie inligting vul die gapings van vorige vrystellings in, veral in digbevolkte gebiede van die lug. Byvoorbeeld, die Omega Centauri-bolswerm, die grootste swerm wat vanaf die aarde sigbaar is, wys nou tien keer meer sterre as voorheen, met 'n totaal van XNUMX XNUMX nuwe sterre wat geïdentifiseer is.

Benewens hierdie sterre het Gaia 'n aansienlike aantal gravitasielense ontdek. Gravitasielens vind plaas wanneer 'n massiewe voorwerp, soos 'n sterrestelselswerm, ruimte-tyd verdraai, wat as 'n vergrootglas optree en navorsers in staat stel om voorwerpe wat verder is waar te neem. Gaia het 381 soliede kandidate vir lenskwasars geïdentifiseer, insluitend 50 hoogs waarskynlike kandidate. Hierdie lenskwasars is uiters helder galaktiese kerne wat deur swart gate aangedryf word.

Gaia se primêre doelwit is om sterre te ondersoek, maar dit is ook om waardevolle kosmologiese data vas te lê as 'n bykomende bonus. Die sending bied 'n unieke perspektief op die heelal en sy voorwerpe, van die voorwerpe in ons sonnestelsel tot vermenigvuldiging van afgebeelde kwasars miljarde ligjare weg.

Met elke datavrystelling brei Gaia ons begrip van die Melkweg en sy verskillende komponente uit. Wetenskaplikes kan nou hierdie rykdom inligting gebruik om trosse in meer besonderhede te bestudeer en verafgeleë voorwerpe te verken wat voorheen buite ons bereik was. Gaia se perspektief op die hemelruim bied steeds merkwaardige insigte in die heelal waarin ons leef.

Bronne:

– Europese Ruimte-agentskap se Gaia-sending

– Duitsland se Leibniz-Instituut vir Astrofisika Potsdam

– Frankryk se Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux