Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie om invlieg-afbreektoets vir Gaganyaan-sending uit te voer

Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) is besig om voor te berei vir 'n deurslaggewende invlug-afbreektoets van die bemanning se ontsnappingstelsel vir die Gaganyaan-sending, Indië se eerste menslike ruimtevaart-onderneming. Die toets is geskeduleer om teen die einde van Oktober 2023 plaasvind.

Die Crew Escape System (CES) is 'n veiligheidskenmerk wat ontwerp is om die bemanningsmodule vinnig van sy lanseervoertuig te skei in geval van 'n noodgeval tydens lansering. Vandeesmaand se toetsvoertuig TV-D1 sal die eerste van vier abortemissies wees wat onder die Gaganyaan-program beplan word.

Die doel van die komende toets is om die werkverrigting van die CES onder verskillende toestande, soos hoë dinamiese druk en transoniese toestande, te bekragtig. Die toetsvoertuig, ’n enkelstapvuurpyl wat op vloeibare aandrywing gebaseer is, is spesifiek vir dié doel ontwikkel.

Die Thiruvananthapuram-gebaseerde Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), die hoofsentrum van ISRO, hou toesig oor die voorbereidings vir die toets. Volgens VSSC Direkteur S Unnikrishnan Nair het alle voertuigstelsels by die bekendstellingsterrein aangekom en is die finale montering tans aan die gang.

Daarbenewens het Nair die potensiaal genoem vir die toetsvoertuig om vir ruimtetoerisme gebruik te word. Die voertuig het die vermoë om 'n bemanningsmodule tot 'n hoogte van 100 km te dra en veilig na die aarde terug te keer.

Die Gaganyaan-sending het ten doel om Indië se vermoë te demonstreer om 'n bemanning van twee tot drie lede na 'n sirkelbaan van ongeveer 400 km om die Aarde te stuur vir 'n sending wat een tot drie dae duur. Die bemanningsmodule is ontwerp met 'n onderdruk metaal binneste struktuur en 'n nie-druk eksterne struktuur met 'n termiese beskermingstelsel om 'n gemaklike omgewing vir die bemanning in die ruimte te bied.

Die swaarheflanseerder van ISRO, die LVM3-vuurpyl, is geïdentifiseer as die lanseervoertuig vir die Gaganyaan-sending. Nair het egter verduidelik dat die LVM3 nie gebruik kan word om toetse uit te voer om die CES te bekragtig nie weens die hoë koste daarvan.

Bron: PTI (bronnaam is versteek)