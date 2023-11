3D-drukwerk in die ruimte: 'n nuwe grens vir vervaardiging

Wetenskaplikes ondersoek die moontlikhede om 3D-druktegnologie in die ruimte te gebruik om voorrade te vervaardig en die behoefte aan hervoorraadsendings te verminder. Hierdie navorsing kan langtermynmissies buite die Internasionale Ruimtestasie (ISS) rewolusie en ruimtevaarders in staat stel om hulpbronne op aanvraag te produseer.

In 'n onlangse studie het navorsers ondersoek hoe 3D-drukwerk in mikroswaartekrag werk. Anders as op Aarde, waar swaartekrag ’n beduidende rol in die 3D-drukproses speel, word die gedrag van materiale in die ruimte nie goed verstaan ​​nie. Deur te bestudeer hoe titaandioksiedskuim, 'n algemeen gebruikte 3D-drukmateriaal, in mikroswaartekrag optree, het die navorsingspan waardevolle insigte verkry in die parameters wat die drukproses beïnvloed.

Die keuse van titaandioksied is veral voordelig vir ruimtetoepassings. Dit is nie net liggewig en bestand teen korrosie nie, maar dit het ook potensiële myngeleenthede op die maan. Die maan bevat afsettings van minerale soortgelyk aan titaandioksied, wat beteken toekomstige maanverkenners kan die nodige drukmateriaal direk vanaf die maanoppervlak onttrek, wat op vervoerkoste bespaar.

Boonop het titaandioksied eienskappe wat dit 'n uitstekende keuse maak vir ruimtevaardertoerusting. Dit kan byna alle ultraviolet (UV) lig wat van die son af kom, blokkeer, en bied 'n beskermende skild vir ruimtevaarders. Verder kan die mineraal lig inspan om nuttige chemiese reaksies, soos lug- en watersuiwering, te fasiliteer.

Die navorsers beoog om hul eksperimente voort te sit deur 'n 3D-drukker op 'n ses maande lange reis na die ISS te stuur om die drukproses in detail te bestudeer.

Die ontwikkeling van 3D-druktegnologie in die ruimte het die potensiaal om ruimteverkenning en kolonisasie te verander. Ruimtevaarders kon verskeie hulpbronne op aanvraag vervaardig, wat wissel van ruimtestasieonderdele tot nanosatelliete en selfs volskaalse satelliete wat gemaak is van ontginde asteroïdemateriaal. Boonop kan dit die weg baan vir die 3D-druk van habitatte op die maan en ander planete, wat die behoefte aan vraghervoorsiening-missies tot die minimum beperk.

Hierdie navorsing maak opwindende moontlikhede oop vir die toekoms van ruimteverkenning en demonstreer die belangrikheid van die aanpassing van tegnologieë vir buiteaardse omgewings. Terwyl ons voortgaan om die grense van ruimteverkenning te verskuif, kan 3D-drukwerk in die ruimte 'n noodsaaklike hulpmiddel word vir ruimtevaarders om 'n volhoubare teenwoordigheid buite die aarde te bou.

FAQ

Wat is 3D-drukwerk? 3D-drukwerk is 'n tegniek om driedimensionele voorwerpe te bou deur materiaal te lae, tipies deur die gebruik van 'n drukker. Waarom is 3D-drukwerk in die ruimte belangrik? 3D-drukwerk in die ruimte kan ruimtevaarders in staat stel om nodige voorrade en hulpbronne op aanvraag te vervaardig, wat die behoefte aan hervoorraadsendings vanaf die aarde verminder en langtermynmissies buite die ISS meer haalbaar maak. Waarom is titaandioksied 'n goeie keuse vir 3D-drukwerk in die ruimte? Titaandioksied is liggewig, bestand teen korrosie en moontlik beskikbaar vir mynbou op die maan. Dit het ook eienskappe wat dit 'n effektiewe skild teen ultraviolet (UV) lig maak en nuttige chemiese reaksies kan bevorder. Hoe kan 3D-drukwerk in die ruimte toekomstige ruimteverkenning bevoordeel? Deur ruimtevaarders in staat te stel om hulpbronne op aanvraag te vervaardig, kan 3D-drukwerk in die ruimte die behoefte aan vraghervoorsiening-missies verminder en die weg baan vir die bou van habitatte op ander hemelliggame. Wat is die volgende stappe in hierdie navorsing? Die navorsingspan beplan om 'n 3D-drukker na die Internasionale Ruimtestasie te stuur vir 'n gedetailleerde studie van die drukproses in mikroswaartekrag.

