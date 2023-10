Die potensiaal van watermeel as voedsel- en suurstofbron vir ruimtevaarders in ruimteverkenning

Wetenskaplikes van Mahidol Universiteit in Thailand ondersoek die potensiaal van watermeel, die kleinste blomplant op aarde, as 'n voedsel- en suurstofbron vir ruimtevaarders tydens ruimteverkenning. Watermeel, of Wolffia, is 'n wortellose plant wat op die oppervlaktes van mere en damme in Asië dryf. Sy vermoë om suurstof deur fotosintese te produseer en sy hoë proteïeninhoud maak dit 'n aantreklike kandidaat om ruimtevaarders op langer missies en besoeke aan ander hemelliggame te onderhou.

Om die uitwerking van swaartekrag op watermeel se groei en ontwikkeling te bestudeer, het die navorsers die plant aan hipergravitasietoestande onderwerp met behulp van 'n sentrifuge by die Europese Ruimte-agentskap (ESA) se tegniese sentrum in Nederland. Die sentrifuge kan tot 20 keer die aarde se swaartekrag simuleer, wat wetenskaplikes in staat stel om te sien hoe watermeel by verskillende gravitasie-omgewings aanpas.

Watermeel se eenvoud, sonder wortels, stingels of blare, maak dit 'n ideale onderwerp om die uitwerking van swaartekrag op plantgroei te bestudeer. Sy kort lewensiklus van vyf tot 10 dae stel navorsers in staat om sy hele lewensiklus waar te neem en sy hipergravitasie-reaksie in 'n kort tydperk te bestudeer.

Die eksperimente behels die plasing van watermeel in houers wat toegerus is met LED's wat natuurlike sonlig simuleer en dit teen hoë spoed laat draai. Die navorsers kan twee generasies watermeel binne die twee weke toetsperiode bestudeer. Hulle onttrek dan monsters vir chemiese ontleding om insig te kry in watermeel se reaksie op hipergravitasie.

Voordat hulle watermeel by uiterste swaartekragvlakke getoets het, het die span reeds klinostate, toestelle wat swak swaartekrag of mikroswaartekrag simuleer, gebruik om plantegroei waar te neem. Vergelykings tussen plantgroei by normale swaartekrag en gesimuleerde mikroswaartekrag het min tot geen verskil getoon nie. Die navorsers beoog egter om hul waarnemings oor die hele swaartekragspektrum uit te brei om beter te verstaan ​​hoe plante aanpas by en floreer in verskillende swaartekragomgewings.

Met sy vermoë om suurstof te produseer en sy potensiaal as 'n proteïenbron, hou watermeel belofte in vir ruimtegebaseerde landbou en om ruimtevaarders tydens langdurige ruimtemissies te onderhou. Verdere navorsing en ontleding sal help om die geskiktheid daarvan vir die ondersteuning van menslike ruimteverkenning te bepaal.

