China se Chang'e-8-missie om ruimte vir internasionale wetenskaplike toerusting te bied

China se komende Chang'e-8-maansending, wat geskeduleer is vir bekendstelling in 2028, sal 'n ongekende geleentheid bied vir ander lande om wetenskaplike toerusting by te dra. Die sending sal 'n loonvragvermoë van 200 kg (440 lb) hê en belangstellende lande kan teen die einde van hierdie jaar briewe van voorneme by die China National Space Administration (CNSA) indien. Wang Qiong, die sending se adjunk-hoofontwerper, het gesê dat prioriteit gegee sal word aan innoverende projekte, robotte met die vermoë om voorwerpe van die maan se oppervlak af te gryp, en wetenskaplike instrumente wat Chinese aanvul.

Benewens vaste instrumente, kan deelnemende lande ook robotte, rovers en vlugvoertuie bydra wat na landing onafhanklik kan werk. CNSA verwelkom ook samewerking op missievlak, waar China en sy vennote hul sondes afsonderlik sal lanseer en bedryf, maar in 'n wentelbaan saamwerk of saam die maanoppervlak sal verken.

Hierdie geleentheid vir internasionale samewerking is ongeëwenaard, aangesien vorige sendings slegs 'n fraksie van die loonvragkapasiteit gedra het. Byvoorbeeld, die Chang'e-6-sending, wat volgende jaar bekendgestel word, sal minder as 20 kg toerusting van Frankryk, Swede, Italië en Pakistan dra.

China se doelwit is om 'n maanbasis naby die maan se suidpool teen 2035 te vestig, en die Chang'e-8-sending kan help om hierdie doelwit te bevorder. Potensiële landingsplekke vir die sending sluit die Shackleton-de Gerlache-verbindingsrif of drie kraters bekend as Leibnitz Beta, Amundsen en Cabeus in, wat almal glo waterys bevat wat 'n maanbasis kan ondersteun.

Die Chang'e-8-missie is nog in die konsepontwerpfase en sal uit 'n lander, 'n rover en 'n operasierobot bestaan. Dit sal 'n totaal van 14 instrumente dra vir geologiese ondersoeke, maangebaseerde Aardewaarnemings, maanmonsterontleding op die terrein en die toets van hulpbronbenuttingstegnologie. Die toerusting sal kameras, 'n seismometer, 'n sagte X-straal-teleskoop, 'n lae-frekwensie elektromagnetiese velddetektor en 'n multispektrale beeldhouer vir aardwaarneming insluit.

Thomas Zurbuchen, 'n voormalige NASA-wetenskaplike mede-administrateur, het sy opgewondenheid oor China se maanverkenningsplanne uitgespreek en die belangrikheid van internasionale samewerking in die ruimte beklemtoon. “Om die maan te verken […] verander nie net ons begrip van die maan nie, maar ook die verhouding tussen die maan en die Aarde, en dus die geskiedenis van die Aarde,” sê Zurbuchen, wat nou 'n professor by ETH Zurich in Switserland is. Hy het die potensiaal vir samewerking tussen lande in die ruimtegemeenskap beklemtoon.

