Nuwe benadering werp lig op die oorsprong van pediatriese rabdomyosarkoom

Pediatriese rabdomyosarkoom is 'n tipe kanker wat die sagte weefsel, veral spiere, affekteer. Die oorsprong van een van sy mees aggressiewe subtipes, fusie-positiewe rabdomyosarkoom, het egter onduidelik gebly. In 'n baanbrekende studie het navorsers van St. Jude Kindernavorsingshospitaal die seltipe geïdentifiseer waaruit hierdie aggressiewe gewasse ontstaan, wat deurslaggewende insigte verskaf vir die behandeling van hierdie dodelike kanker.

Fusie-positiewe rabdomyosarkoom word gekenmerk deur die uitdrukking van 'n gemuteerde baster "fusie" onkoproteïen wat voortspruit uit die samesmelting van twee gene, PAX3 en FOXO1. Ten spyte van die treurige prognose wat met hierdie subtipe geassosieer word, was die oorsprong daarvan 'n raaisel wat navorsing en behandelingspogings belemmer. Om die bron daarvan te ontbloot, het die navorsers eksperimente uitgevoer met behulp van muismodelle.

Tradisioneel het wetenskaplikes na primêre spiergewasse gesoek in 'n poging om die sel van oorsprong vir fusie-positiewe rabdomyosarkoom te identifiseer. Hierdie benadering was egter onsuksesvol. Die navorsers by St. Jude het 'n ander benadering gevolg, met inagneming van die moontlikheid dat die gewasse uit nie-spierselle kan ontstaan.

Met behulp van muismodelle wat die PAX3-FOXO1-fusie-onkoproteïen in spier- of bloedvatselle uitdruk, het die navorsers die gewasse wat uit elke seltipe ontstaan, vergelyk. Hulle bevindings was merkwaardig. Die samesmelting-onkoproteïen het die normale sellulêre differensiasieprosesse in beide spier- en endoteelselle oorskry en dit in tumoragtige selle omskep. Hierdie ontdekking dui daarop dat fusie-positiewe rabdomyosarkoom kan ontstaan ​​uit óf spier- óf nie-spierselle.

Die identifikasie van die seltipes waaruit hierdie gewasse ontstaan, open nuwe weë vir navorsing en behandelingstrategieë. Deur die oorsprong van fusie-positiewe rabdomyosarkoom te verstaan, kan wetenskaplikes geteikende terapieë ontwikkel wat spesifiek die kwesbaarhede van hierdie tumorselle aanspreek. Hierdie deurbraakstudie bring ons een stap nader aan die ontrafeling van die raaisels van pediatriese rabdomyosarkoom en die verbetering van uitkomste vir pasiënte.

FAQ

Wat is pediatriese rabdomyosarkoom?

Pediatriese rabdomyosarkoom is 'n tipe kankergewas wat in die sagte weefsels, hoofsaaklik spiere, ontwikkel. Dit word die meeste by kinders en adolessente gediagnoseer.

Wat is fusie-positiewe rabdomyosarkoom?

Fusie-positiewe rabdomyosarkoom verwys na 'n subtipe rabdomyosarkoom wat gekenmerk word deur die teenwoordigheid van 'n hibriede "samesmelting" onkoproteïen wat voortspruit uit die samesmelting van twee gene, PAX3 en FOXO1. Hierdie subtipe word geassosieer met 'n swak prognose.

Wat is die betekenis daarvan om die oorsprong van fusie-positiewe rabdomyosarkoom te bepaal?

Die identifisering van die seltipe waaruit fusie-positiewe rabdomyosarkoom ontstaan, is noodsaaklik om die kanker se biologie te verstaan ​​en doelgerigte behandelingstrategieë te ontwikkel. Dit stel navorsers in staat om die kwesbaarhede van hierdie tumorselle te verken en terapieë te ontwikkel wat hulle spesifiek aanspreek.

Hoekom is dit belangrik om fusie-positiewe rabdomyosarkoom te bestudeer?

Fusie-positiewe rabdomyosarkoom is 'n aggressiewe subtipe van die siekte wat moeilik is om te behandel. Deur hierdie subtipe te bestudeer, kan wetenskaplikes insigte kry in die onderliggende meganismes wat die ontwikkeling en vordering daarvan dryf, wat lei tot die ontwikkeling van meer effektiewe behandelings.