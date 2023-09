Sterrekundiges ontdek antieke magnetiese veld in verre sterrestelsel

Sterrekundiges het 'n baanbrekende ontdekking gemaak deur die magnetiese veld van 'n sterrestelsel op te spoor wat so ver is dat sy lig meer as 11 miljard jaar geneem het om die aarde te bereik. Hierdie sterrestelsel het bestaan ​​toe die heelal net 2.5 miljard jaar oud was. Hierdie bevinding verskaf sleutelinsigte oor die vorming van magnetiese velde in sterrestelsels, insluitend ons eie Melkweg.

Ons sterrestelsel, saam met ander sterrestelsels, is deurskroef met magnetiese velde wat oor tienduisende ligjare strek. Die proses waardeur hierdie velde vorm en ontwikkel, het egter grootliks onbekend aan wetenskaplikes gebly. Die beperkte kennis oor magnetiese velde in sterrestelsels spruit uit die feit dat sterrekundiges hoofsaaklik net magnetiese velde in nabygeleë sterrestelsels gekarteer het.

Deur die hoë-resolusie-beeldingvermoëns van die Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) te gebruik, het navorsers 'n volledig ontwikkelde magnetiese veld in 'n verre sterrestelsel ontdek. Hierdie veld is struktureel soortgelyk aan dié wat naby ons eie sterrestelsel waargeneem word, maar dit is ongeveer 1000 16,000 keer swakker as die aarde se magneetveld en strek oor meer as XNUMX XNUMX ligjare.

Hierdie nuwe bevindinge dui daarop dat magnetiese velde op galaktiese skaal vinnig kan vorm tydens die vroeë stadiums van 'n sterrestelsel se lewe. Mede-outeur Rob Ivison, ’n sterrekundige by die Europese Suidelike Sterrewag (ESO), verduidelik dat die ontdekking ’n nuwe perspektief op die binnewerking van sterrestelsels bied aangesien die magnetiese velde ingewikkeld aan die vorming van nuwe sterre gekoppel is.

Die navorsers het hul ontdekking gemaak deur die lig wat deur stofkorrels in die verre sterrestelsel, 9io9 uitgestraal word, te bestudeer. In die teenwoordigheid van 'n magnetiese veld pas die stofkorrels in lyn, wat veroorsaak dat uitgestraalde lig gepolariseer word. ALMA het 'n gepolariseerde sein vanaf 9io9 opgespoor en gekarteer, wat die teenwoordigheid van 'n magnetiese veld in 'n sterrestelsel so afgeleë bevestig.

Hierdie deurbraak-ontdekking werp lig op die vroeë vorming en evolusie van magnetiese velde in sterrestelsels. Deur verder ondersoek in te stel na verre magnetiese velde, hoop wetenskaplikes om die raaisels rondom hierdie galaktiese kenmerke te ontrafel.

