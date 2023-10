Die James Webb-ruimteteleskoop ontbloot massiewe sterrestelsels vanaf die aanbreek van die heelal

Die James Webb-ruimteteleskoop het 'n baanbrekende ontdekking gemaak deur verafgeleë sterrestelsels op te spoor wat groter, massiewer en helderder is as wat verwag is om binne die eerste miljard jaar na die Oerknal te bestaan. Dit het daartoe gelei dat wetenskaplikes konvensionele teorieë van kosmologie bevraagteken en het selfs die moontlikheid geopper dat die heelal twee keer so oud kan wees as wat voorheen geskat is.

’n Span wetenskaplikes het gesofistikeerde simulasies gebruik om hierdie teenstrydigheid te verduidelik. Hulle stel voor dat woedende en onreëlmatige stervorming in die vroeë heelal sterrestelsels kon veroorsaak het om vinniger te vorm en te ontwikkel as nabygeleë sterrestelsels vandag. Die simulasies dui daarop dat selfs minder massiewe sterrestelsels lig kan lyk, danksy vinnige en onreëlmatige sterrebarsaktiwiteit of stervorming. Die energieke aard van protosterre en pasgebore sterre dra by tot die helderheid van hierdie sterrestelsels.

Die bevindinge, gepubliseer in die Astrophysical Journal Letters, dui daarop dat sterrestelsels wat teen kosmiese dagbreek gevorm is, die verlangde helderheid kan bereik binne die beperkte tyd wat verloop het sedert die Oerknal. Hierdie tydperk, bekend as die kosmiese dagbreek, dui op die opkoms van lig in die heelal soos die eerste sterre en sterrestelsels gevorm is.

Hierdie ontdekking daag ons begrip van sterrestelselvorming en -evolusie uit, en beklemtoon die komplekse en dinamiese aard van die vroeë heelal. Die James Webb-ruimteteleskoop gaan voort om die grense van ons kennis te verskuif en bied waardevolle insigte in die verre kosmos.

