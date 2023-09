Nuwe studie bevind dat reuke van besmette bloubessies vrugtevlieë kan afweer

’n Span navorsers in die VSA het gevind dat bloubessies wat met die swam Colletotrichum fioriniae besmet is, reuke uitstraal wat gevlekte-vlerk-drosophila, ’n vernietigende vrugtevliegplaag, afweer. Die navorsers was in staat om die afstotende aroma van die swam te herskep, wat die vlieë mislei het om gesonde vrugte as besmet te beskou. Hierdie ontdekking kan 'n alternatiewe plaagbeheermetode bied wat die behoefte aan insekdoders verminder.

Gevlekte-vlerk-drosophila is 'n beduidende bedreiging vir dunskil vrugte en veroorsaak ekonomiese verliese vir produsente wêreldwyd. Die vlieë is moeilik om te beheer as gevolg van hul lewensiklus wat binne die vrugte voorkom, waar hulle beskerm word teen tradisionele insekdoderbespuitings. Verder maak hul eksponensiële groeitempo dit moontlik om besmettings vinnig te versprei. Dit het gelei tot swaar plaagdodergebruik, omgewingsbesoedeling en die bevordering van insekdoderweerstand.

Die navorsers het spesifieke vlugtige chemikalieë geïdentifiseer wat deur die swam vrygestel word wat D. suzukii-vlieë afstoot. Daar is gevind dat twee van hierdie chemikalieë, etielkrotonaat en etielbutiraat, besonder kragtig is om die vlieë af te weer. Hierdie natuurlike afweermiddels het die potensiaal om geïnkorporeer te word in 'n plaagbeheerstrategie bekend as "stoot-trek" bestuur. In hierdie benadering "stoot" die afweermiddels die insekte weg van die gewas terwyl 'n lokmiddel hulle na 'n lokval lok wat insekdoder bevat.

Die volgende stappe vir die navorsingspan behels die toetsing van hierdie afweermiddels in die veld, beide alleen en in kombinasie met lokmiddels, om hul doeltreffendheid te bepaal. Hulle stel ook belang om te ondersoek of hierdie afweermiddels kan werk op ander vrugte wat deur D. suzukii besmet is, soos aarbeie, kersies en frambose.

In die algemeen dra hierdie studie by tot die behoefte aan alternatiewe benaderings om vrugtevliegplae te bestuur, wat nie-giftige opsies bied vir produsente wat die afhanklikheid van insekdoders verminder.

