Swamme in die ruimte: potensiële voordele en risiko's

Ruimtevaarders aan boord van die Russiese ruimtestasie Mir het in 1988 ontdek dat swamme daarin geslaag het om 'n rit na die ruimte te ry en aansienlike skade aan die stasie aangerig het. Sedertdien sukkel ruimtereisigers met die bedreiging van swambesmetting in die ruimte. Ten spyte van pogings om skoonmaakroetines te vestig, hou swamme steeds 'n risiko in vir nie net ruimtevaardersgesondheid nie, maar ook die strukturele integriteit van ruimtestasies.

In plaas daarvan om swamme te vrees, ondersoek wetenskaplikes egter nou hoe hierdie organismes in die harde omgewing van die ruimte oorleef en aanpas. Navorsers verbonde aan die Europese Ruimte-agentskap (ESA) het onlangs hipergravitasie-eksperimente op swamme gedoen om 'n beter begrip van hul meganismes te kry. Deur hul groei en gedrag in mikroswaartekrag te bestudeer, hoop wetenskaplikes om swamme te gebruik om buitewêreldse nedersettings te bou en dit moontlik selfs in buitewêreldse medikasie te inkorporeer.

In 2016 het navorsers by NASA se Jet Propulsion Laboratory vir die eerste keer swamme in die ruimte gelanseer om te bestudeer hoe die ruimtestasie-omgewing veroorsaak het dat die organismes sekere molekules produseer wat hulle nie tipies op Aarde produseer nie. Een spesifieke spesie, Aspergillus nidulans, is bekend vir sy potensiaal om osteoporosemiddels te ontwikkel.

Die bestudering van swamme se aanpasbaarheid om DNA-skade wat deur ruimtestraling veroorsaak word, te herstel, kan nuttig wees vir langtermyn-bemande ruimtemissies, soos dié na die maan of Mars. Die handhawing van beendigtheid is 'n bekommernis vir ruimtevaarders op hierdie missies, en die eienskappe van swamme kan moontlik help om hierdie probleem te versag.

Soortgelyke navorsing word ook op Aarde uitgevoer, met die ESA wat 'n studie oor swamkolonies in hipergravitasie-omgewings doen. Deur te ondersoek hoe volgroeide swamspesies op stresvolle reaksies reageer, hoop navorsers om insigte te kry in hul vermoë om in mikroswaartekragtoestande te floreer.

Om die gedrag van swamme te verstaan ​​is van kardinale belang namate ruimteverkenning vorder. Swamme bied beide risiko's en geleenthede, aangesien dit bedreigings vir ruimtevaardersgesondheid en die strukturele integriteit van ruimtetuie kan inhou, maar het ook voordelige toepassings soos voedselproduksie en medisyne-ontwikkeling. Deur die potensiaal van swamme te benut, beoog wetenskaplikes om 'n simbiotiese verhouding tussen mense en mikroörganismes in die ruimte te skep.

Bronne:

– Oorspronklike artikel: [bron]

– “Die chemiese besoedeling van die Internasionale Ruimtestasie is buite hierdie wêreld (en nie op ’n goeie manier nie)” (bron)

– “Rusland se Mir-ruimtestasie gesien vanaf Space Shuttle Atlantis tydens die nadering vir dok op 15 Januarie 1997” (bron)

– "ESA se groot deursnee sentrifuge is 'n 8-m deursnee vier-arm sentrifuge" (bron)