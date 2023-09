Ruimtevaarders voltooi take aan boord van Internasionale Ruimtestasie

Tien inwoners woon tans op die Internasionale Ruimtestasie (ISS), wat dien as 'n navorsingslaboratorium en ruimtehawe vir internasionale samewerking in ruimteverkenning. Drie nuwe bemanningslede het op 19 September aangekom en het in gewigloosheid by die lewe begin aanpas.

Loral O'Hara van NASA en Nikolai Chub van Roscosmos is albei eerste keer orbitale inwoners, en hulle het reeds verskeie instandhoudingstake op hulle geneem. O'Hara het watermonsters verwerk om watergehalte aan boord van die stasie te bepaal, terwyl Chub deelgeneem het aan 'n eksperiment om kardiovaskulêre en respiratoriese funksie te evalueer.

Die twee nuwe bemanningslede, saam met die vlugingenieur Oleg Kononenko van Roscosmos, is met die Soyuz MS-24-ruimtetuig na die ISS vervoer. Kononenko het 'n deel van sy dag spandeer om vrag van die Sojoes oor te dra en by die lewe aan boord van die stasie aan te pas.

Ter voorbereiding vir hul vertrek op 27 September het Ruimtevaarder Frank Rubio van NASA, bevelvoerder Sergey Prokopyev en vlugingenieur Dmitri Petelin van Roscosmos tyd spandeer om hulself vertroud te maak met lewe op 'n wentelbaan en opleiding te voltooi vir die handbeheerde afkoms van die Soyuz MS-23-ruimtetuig.

Ander ekspedisie 69-bemanningslede wat in Augustus aangekom het, het in hul roetines gevestig en is aktief besig met verskeie take. Jasmin Moghbeli van NASA het bloeddrukdata ingesamel, Andreas Mogensen van ESA het 'n nuwe beligtingstelsel getoets om sirkadiese ritme te help handhaaf, Satoshi Furukawa van JAXA het instandhoudingstake op die Internal Ball Camera uitgevoer, en Konstantin Borisov van Roscosmos het op orbitale loodgietertake gefokus.

Die bemanningslede op die ISS gaan voort om aan hul toegewese take te werk, wat bydra tot wetenskaplike navorsing en die studie van ruimte.

