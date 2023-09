Die oesmaan: 'n skouspelagtige maanverskynsel

Die Oesmaan, die laaste supermaan van 2023, sal Donderdag die lug pryk en Vrydag sy hoogtepunt bereik, wat saamval met die herfs-ewening. Hierdie hemelse gebeurtenis hou groot betekenis vir boere in, aangesien dit addisionele maanverligte aande gedurende die oestyd bied.

Die Oesmaan is die volmaan wat die naaste aan die herfs-ewening voorkom, wat vanjaar op 23 September plaasgevind het. Anders as ander volmane, kom die Oesmaan vir verskeie aande om sononder op, wat boere en oesspanne in staat stel om vir lang tydperke onder helder maanlig te werk.

Om die Oesmaan in al sy glorie te aanskou, beveel NASA aan om 'n verkyker met 'n vergroting van 7 of hoër te gebruik. Vir groter vergrotings kan 'n bestendige driepoot nodig wees.

Supermane, soos die Oesmaan, vind plaas wanneer die maan sy naaste punt aan die Aarde bereik, bekend as maanperigeum. Die Oesmaan kom binne 90 persent van sy perigeum, wat dit die titel van 'n supermaan verdien. Die term "supermaan" is in 1979 deur astroloog Richard Nolle geskep om hierdie spesiale belyning te beskryf.

Die skoonheid van die Oesmaan lê in 'n optiese illusie wat plaasvind wanneer die maan naby die horison is. Die maan lyk groter en helderder as ander volmane as gevolg van die maanlig wat deur die Aarde se atmosferiese deeltjies filter. Die verstrooiing van blou lig en die penetrasie van rooi lig skep die betowerende oranje en rooi skakerings wat die Oesmaan versier.

So, merk jou kalenders en maak gereed om hierdie asemrowende hemelse skouspel te aanskou. Die Oesmaan van 2023 beloof om 'n gesig om te aanskou te wees, wat die aanloklikheid van 'n supermaan kombineer met die simboliese begin van herfs en die piek-oesseisoen.

Bronne:

– NASA

– Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro voorafbestellingsbundels en pryse het uitgelek