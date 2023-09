Vrugtevlieë neem besluite op grond van verwagting, ontdek navorsers

Navorsers by HHMI se Janelia Navorsingskampus het 'n teorie bevestig oor hoe vrugtevlieë besluite neem op grond van hul verwagtinge oor die waarskynlikheid om 'n beloning te ontvang. Die span het ontdek dat vrugtevlieë waarde aan hul omgewing kan toeken op grond van hul verwagtinge en aksies daarvolgens kan kies.

Die konsep, bekend as ooreenstem, is 'n algemene gedrag wat in baie spesies waargeneem word, insluitend mense. In die geval van vrugtevlieë gebruik hulle sensoriese leidrade soos reuke om die kwaliteit van potensiële voedselbronne te evalueer. Die navorsers het die spesifieke streek in die vlieg se brein, wat die sampioenliggaam genoem word, uitgewys waar hierdie waardeaanpassings plaasvind. Dit het hulle toegelaat om die teorie van ooreenstemming op die vlak van neurale stroombane te toets.

Die span se eksperimente het 'n Y-vormige arena behels waar 'n vrugtevlieg tussen twee reuke moes kies. Elke reuk was geassosieer met 'n ander waarskynlikheid om 'n beloning te ontvang. Die navorsers het gevind dat die vlieë geleer het om belonings te verwag in dieselfde verhoudings as wat hulle aangebied is en hul keuses dienooreenkomstig gemaak het.

Die studie werp lig op hoe besluitneming in eenvoudiger breine werk en kan wetenskaplikes moontlik help om besluitnemingsprosesse in groter diere, insluitend mense, te verstaan. Om hierdie prosesse te verstaan ​​is veral belangrik in die konteks van siektes soos verslawing, waar besluitneming skeefloop.

Oor die algemeen beklemtoon die navorsing die wisselwerking tussen eksperiment en teorie en verskaf 'n meganistiese verduideliking vir hoe diere leer en keuses maak op grond van waarde.

Bronne:

– HHMI se Janelia Navorsingskampus