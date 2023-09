Die uiters groot teleskoop: ontsluit die geheime van die heelal

Die konstruksie van die Extremely Large Telescope (ELT) in Chili se Atacama-woestyn is tans aan die gang, met die ambisieuse doel om die grootste teleskoop wat ooit gebou is te skep. Met 'n primêre spieëldeursnee van 39 meter - effens kleiner as die ikoniese Arc de Triomphe in Parys - en 'n hoofstruktuur wat 'n verbysterende 3700 ton weeg, poog die ELT om ons begrip van die heelal te revolusioneer.

Die kern van die ELT is 'n gevorderde beeldvormer genaamd MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). MICADO, wat ontwikkel is deur die Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) van die Parys-sterrewag, sal die ELT in staat stel om gedetailleerde beelde van verre sterrestelsels, individuele sterre, en selfs hulp in die soektog na eksoplanete buite ons eie sonnestelsel te neem.

Een van die uitdagings wat grondgebaseerde waarnemings in die gesig staar, is die onstuimigheid van die Aarde se atmosfeer, wat die kwaliteit van die beelde verswak. Om hiervoor te vergoed, inkorporeer die ELT 'n aanpasbare optiese stelsel. Yann Clenet van LESIA verduidelik dat hierdie stelsel die vervorming van lig met behulp van 'n sensor meet, en gebruik dan korrektiewe optika - spieëls met aandrywers - om die beeldkwaliteit te verbeter. 'n Kragtige rekenaar bepaal die opdragte wat na die spieëls gestuur moet word, wat optimale werkverrigting verseker.

Die ELT se vyfspieël-konfigurasie sal sterrekundiges van ongekende skerpte en duidelikheid in hul waarnemings voorsien. Met sy massiewe grootte en innoverende tegnologie, beloof die ELT om nuwe insigte in die geheimenisse van die heelal te ontsluit en ons kennis van die kosmos uit te brei.

Definisies:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): 'n gevorderde beeldhouer ontwikkel vir die Extremely Large Telescope

– Eksoplanete: planete wat buite ons eie sonnestelsel bestaan

– Aanpasbare optika: 'n tegniek wat gebruik word om te kompenseer vir atmosferiese turbulensie in grondgebaseerde waarnemings deur die vervorming van lig te meet en reg te stel