Die rol van bakteriese proteïene in die stabilisering van metaanklatrate

Gigaton kweekhuisgas word onder die seebodem vasgevang in die vorm van metaanklatrate, wat klein hokkies ys is wat metaangas vasvang en keer dat dit in die atmosfeer ontsnap. Hierdie ysformasies het die potensiaal om klimaatsverandering te beïnvloed, en hulle kan ook probleme veroorsaak tydens buitelandse boorwerk, soos vries en bars van pype.

Die biologiese proses agter die stabiliteit van metaanklatrate was tot dusver grootliks onbekend. 'n Onlangse studie deur 'n span navorsers van Georgia Tech het egter lig op hierdie verskynsel gewerp. Hulle het 'n klas bakteriële proteïene ontdek wat 'n deurslaggewende rol speel in die vorming en stabiliteit van metaanklatrate.

Die span, gelei deur Jennifer Glass en Raquel Lieberman, het bevind dat hierdie nuwe bakteriese proteïene so effektief is soos kommersiële chemikalieë wat in boorwerk gebruik word, maar nie-giftig, eko-vriendelik en skaalbaar is. Hul ontdekking het implikasies vir die soeke na lewe in die sonnestelsel en kan die veiligheid van die vervoer van aardgas verbeter.

Om hierdie proteïene te identifiseer, het die navorsers 'n monster van sediment van die seebodem aan die kus van Oregon ondersoek. Hulle het veronderstel dat die sediment proteïene sal bevat wat die groei van metaanklatrate beïnvloed, soortgelyk aan vriesvrye proteïene in vis. Deur DNS-volgordebepaling en bioinformatika te gebruik, het hulle die gene van die proteïene in die sediment geïdentifiseer.

Die span het toe seebodemtoestande in die laboratorium herskep om die proteïene se uitwerking op metaanklatraatvorming te toets. Hulle het 'n drukkamer gebou om die hoë druk en lae temperatuur van die seebodem na te boots en het opgemerk dat die klatraatbindende proteïene gasverbruik verminder en die temperatuur waarteen die klatrate smelt, verhoog het.

Hierdie deurbraakstudie beklemtoon die belangrikheid daarvan om die aarde se natuurlike biologiese sisteme en die voordele van interdissiplinêre samewerking te verstaan. Die bevindinge bevorder nie net ons kennis van metaanklatrate nie, maar het ook praktiese toepassings in verskeie industrieë.

