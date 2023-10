Wetenskaplikes daag tradisionele teorieë oor kwasars en aanwasskywe uit

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat tradisionele teorieë oor kwasars en hul aanwasskywe uitdaag. Kwasars is uiters helder voorwerpe in verafgeleë sterrestelsels wat deur supermassiewe swart gate in hul middelpunte aangedryf word. Volgens die standaard akkresieskyfteorie word die spektrale energieverspreiding van 'n kwasar beïnvloed deur sy intrinsieke helderheid. Navorsers van die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie van China het egter bevind dat dit nie die geval is nie.

Medeprofessor Zhenyi Cai en professor Junxian Wang het 'n studie gedoen van die optiese tot uiterste ultravioletstraling wat deur die aanwas van supermassiewe swart gate uitgestraal word. Hulle het ontdek dat die spektrale energieverspreiding van kwasars onafhanklik is van hul intrinsieke helderheid. Dit daag die tradisionele begrip uit en stel voor dat die standaard akkresieskyfteorie dalk nie die waargenome verskynsels volledig verduidelik nie.

Die navorsers het ook 'n beduidende afwyking gevind van die voorspellings van die klassieke aanwasskyfteorie in die uiterste ultraviolet spektrale energieverspreiding van kwasars. Hierdie ontdekking bied aansienlike ondersteuning vir modelle wat aanwasskyfwinde insluit. Hierdie winde kan 'n deurslaggewende rol speel in die vorming van die eienskappe van kwasars en hul aanwasskywe.

Die studie het breër implikasies vir ons begrip van supermassiewe swartgat aanwas fisika en verwante verskynsels. Dit kan help om lig te werp op swartgatmassagroei, kosmiese herionisasie, die oorsprong van breëlynstreke, uiterste ultravioletstofuitwissing, en meer.

Toekomstige satellietprojekte met ultraviolet-opsporingsvermoëns, soos die Chinese Ruimtestasie-teleskoop, sal na verwagting verdere insigte gee in die fisiese eienskappe van kwasars en soortgelyke hemelse voorwerpe.

Bron:

"'n Universele gemiddelde spektrale energieverspreiding vir kwasars van die optiese tot die uiterste ultraviolet" deur Zhen-Yi Cai en Jun-Xian Wang, Nature Astronomy.