Die onverwagte ontdekking van groot waterstofneerslae in Oos-Frankryk

Aan die buitewyke van Folschviller, 'n klein dorpie in Oos-Frankryk, het drie beskeie skure aansienlike aandag van wetenskaplikes, joernaliste en die publiek getrek. Hierdie skure sit bo 'n boorgat wat aanvanklik in 2006 geboor is en nou 'n gasmeetstelsel genaamd SysMoG akkommodeer. SysMoG, wat oorspronklik ontwerp is om ondergrondse metaankonsentrasie op te spoor, het 'n verrassende ontdekking gemaak tydens sy verkenning - hoë konsentrasies waterstof.

Op 'n diepte van 1,100 14 meter bereik die opgeloste waterstofkonsentrasie 90 persent, en dit kan so hoog as 3,000 persent op 46 XNUMX meter wees. Hierdie buitengewone bevindinge dui daarop dat die Lorraine-streek, insluitend Folschviller, een van die grootste bekende waterstofneerslae in die wêreld kan huisves, met 'n geskatte XNUMX miljoen ton wit waterstof.

Die ontdekking van hierdie waterstofneerslae was 'n onverwagte uitkoms van die Regalor-projek, wat daarop gemik was om die haalbaarheid van metaanproduksie in die Lorraine-streek te ondersoek. Die projek het ook probeer om die teenwoordigheid van ander gasse te ondersoek. Na die staking van steenkoolproduksie in Lorraine in 2004, het Francaise de L'Energie voorgestel om metaan uit die streek se steenkoolvelde te ontgin. Die streeksregering het die kundigheid van Laboratoire GeoRessources ingespan om die lewensvatbaarheid van die projek te bepaal, wat gelei het tot die ontwikkeling van SysMoG in samewerking met Solexperts, 'n Frans-Switserse maatskappy.

SysMoG is toegerus met 'n gepatenteerde sonde wat tot dieptes van 1,500 XNUMX meter laat sak kan word. Deur 'n membraan te gebruik om gasse van water te skei, maak die sonde die onttrekking van gasse vir oppervlakontleding moontlik. Voorheen het die teenwoordigheid van ondergrondse gasse dit genoodsaak om water na die oppervlak te bring en dit te ontgas.

Aanvanklike metings in die boorgat het aan die lig gebring dat 99 persent van die opgeloste gas op 600 meter metaan was, met 1 persent waterstof. Soos die span egter dieper gevorder het, het hulle 'n konsekwente toename in die waterstofkonsentrasie waargeneem. Aan die onderkant van die boorgat het waterstof ongeveer 20 persent van die opgeloste gas uitgemaak.

Om die waterstofkonsentrasie verder te ondersoek, beplan die navorsers om drie ander boorgate op soortgelyke dieptes te meet. As die waterstofkonsentrasie sywaarts hoog bly, behels die volgende stap die boor van 'n 3,000 XNUMX meter boorgat om te bevestig hoe die waterstofkonsentrasie met diepte ontwikkel. Hierdie poging sal ook bepaal of die waterstof in opgeloste of gasvormige vorm teenwoordig is.

Die ontdekking van hierdie waterstofneerslae kan diepgaande implikasies vir die toekoms van skoon energie hê. Met waterstof wat as 'n beduidende brandstofkandidaat beskou word as gevolg van sy potensiaal vir netto-nul-emissies, kan die oorvloed van "wit waterstof" in die Lorraine-streek grootliks bydra tot die wêreldwye oorgang na skoon energie.

Definisies:

– SysMoG: 'n Gasmetingstelsel wat gebruik word om ondergrondse gaskonsentrasies te meet.

– Metaan: 'n Kleurlose en reuklose gas, wat dikwels met natuurlike gas en 'n potensiële energiebron geassosieer word.

– Boorgat: ’n Smal gat wat in die grond geboor word om natuurlike hulpbronne te ontgin of geologiese studies te doen.

– Waterstof: ’n Kleurlose gas wat as brandstofbron gebruik kan word weens sy hoë energie-inhoud.

– Lorraine: ’n Streek in Oos-Frankryk wat bekend is vir sy steenkoolproduksie.

Bronne:

– Jacques Pironon, direkteur van navorsing by GeoRessources-laboratorium aan die Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, joernalis gebaseer in Parys