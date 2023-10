Free-Space Nanoprinting: 'n Deurbraak in 3D Nanofabrication

By

Navorsers van die Wuhan-universiteit in China en die Purdue-universiteit het 'n innoverende benadering tot 3D-nanodrukwerk ontwikkel, genaamd vryruimte-nanodruk. Hierdie metode gebruik 'n optiese kragkwas om presiese en ruimtelike skryfpaaie vir die skepping van 4D-funksionele strukture moontlik te maak.

Tradisioneel het 3D-nanodruk uitdagings in die gesig gestaar soos stadige laag-vir-laag-drukwerk en beperkte materiaalopsies as gevolg van laser-materie-interaksies. Die vryeruimte-nanodruktegniek oorkom egter hierdie beperkings deur vinnige samevoeging en stolling van radikale moontlik te maak, wat lei tot hoë-akkuraatheid, vryeruimteverf. Die proses is vergelykbaar met Chinese kwasverf op papier.

Die navorsers het groot sukses behaal met hierdie metode, die bereiking van verhoogde drukspoed en die suksesvolle druk van bioniese spiermodelle wat van 4D-nanostrukture afgelei is. Hierdie modelle het verstelbare meganiese eienskappe vertoon in reaksie op elektriese seine en het uitstekende bioversoenbaarheid getoon.

Die veld van nanovervaardiging speel 'n belangrike rol in die ingenieurswese van nanotoestelle en nanostrukture. Die halfgeleierbedryf gebruik tradisioneel litografie-, afsettings- en etstegnieke om 3D-strukture te vervaardig, maar die hoë verwerkingskoste en beperkte materiaalopsies kan buigsame vervaardiging belemmer.

Twee-foton polimerisasie-gebaseerde femtosekonde laser direkte skryfwerk is in materiaalwetenskap gebruik om komplekse 3D nanostrukture te skep. Hierdie metode word egter steeds beperk deur stadige drukspoed, trapsgewyse oppervlakteksture en 'n beperkte reeks fotogeneesbare materiale. Die vry-ruimte laser skryf tegniek ondersoek hoe fotochemiese kragte ingespan kan word om nanoverf te bewerkstellig met behulp van 'n optiese krag kwas.

Oor die algemeen bied vryruimte nanodruk belowende vooruitsigte vir die veld van 3D nanodruk. Deur vinniger drukspoed en 'n wyer reeks materiaalopsies moontlik te maak, het dit die potensiaal om nanovervaardiging te revolusioneer en die weg te baan vir die ontwikkeling van volgende generasie produkte.

