Babas ontwikkel ruimtelike bewustheid op vier maande oud, studie bevind

Nuwe navorsing van die Universiteit van Birmingham het aan die lig gebring dat babas so jonk as vier maande oud die interaksie tussen hul liggame en die omliggende ruimte kan verstaan. Deur 'n tasbare en visuele eksperiment uit te voer, het die studie bevind dat babas se brein in staat is om sig en aanraking te verbind, wat bydra tot hul ruimtelike bewustheid. Hierdie baanbrekende ontdekking verskaf waardevolle insig in die vroeë ontwikkeling van selfbewustheid by babas.

Deur 'n nuwe eksperimentele benadering te gebruik, het kundiges van die Birmingham BabyLab vir babas 'n bewegende bal op 'n skerm gewys wat van hulle nader of wegbeweeg het. Tydens hierdie proses het die babas 'n sagte vibrasie op hul hande gekry wanneer die bal die naaste aan hulle was, terwyl hul breinaktiwiteit gemonitor is. Die navorsers het ontdek dat babas selfs op net vier maande oud verhoogde somatosensoriese (tasbare) breinaktiwiteit getoon het wanneer die aanraking voorafgegaan is deur 'n voorwerp wat na hulle toe beweeg.

Dr Giulia Orioli, die hoofnavorser van die studie, het verduidelik dat hierdie bevindinge daarop dui dat babas 'n natuurlike vermoë het om die ruimte rondom hulle waar te neem en te verstaan ​​hoe hul liggame binne daardie ruimte interaksie het. Hierdie vroeë sensoriese integrasie, bekend as peripersoonlike ruimte, is 'n belangrike aspek van menslike bewussyn. Die ontdekking laat intrige vrae ontstaan ​​oor die mate waarin hierdie vermoëns aangebore of aangeleer is.

Die studie het ook die reaksies van ouer babas ondersoek wanneer dit onverwags aangeraak word nadat die bal op die skerm van hulle wegbeweeg het. Die navorsers het opgemerk dat 8 maande oue babas tekens van verbasing in hul breinaktiwiteit getoon het, wat aandui dat hulle nie die aanraking verwag het op grond van die visuele rigting van die bewegende voorwerp nie. Dit dui daarop dat namate babas deur hul eerste lewensjaar vorder, hul brein 'n meer gesofistikeerde bewustheid ontwikkel van hul liggaam se teenwoordigheid in die ruimte.

Die navorsers beplan om hul ondersoek voort te sit deur deelnemers van verskillende ouderdomsgroepe in te sluit, wat wissel van pasgeborenes tot volwassenes. Die insigte wat verkry word uit die bestudering van breinaktiwiteit by volwassenes kan lig werp op die ontwikkeling van babas se multisensoriese vermoëns. Daarbenewens hoop die span om te ondersoek of pasgebore babas ook tekens toon dat hulle hul liggaam se posisie in die ruimte waarneem, wat 'n dieper begrip van die oorsprong van menslike bewussyn kan bied.

Deur die raaisels van babas se ruimtelike bewustheid te ontrafel, dra hierdie navorsing nie net by tot ons begrip van vroeë menslike ontwikkeling nie, maar lê ook die grondslag vir verdere studies wat die komplekse kognitiewe prosesse onderliggend aan ons persepsie van die wêreld ondersoek.

vrae

1. Kan babas so jonk as vier maande oud ruimtelike bewustheid verstaan?

Ja, volgens 'n studie van die Universiteit van Birmingham toon babas op vier maande oud 'n begrip van hoe hul liggame met die ruimte rondom hulle omgaan.

2. Hoe is die studie uitgevoer?

Die navorsers het vir babas 'n bewegende bal op 'n skerm gewys wat nader of wegbeweeg van hulle af. Die babas het 'n sagte vibrasie op hul hande gekry toe die bal die naaste aan hulle was, terwyl hul breinaktiwiteit gemeet is.

3. Wat het die studie gevind?

Die studie het bevind dat babas verbeterde somatosensoriese breinaktiwiteit getoon het wanneer 'n aanraking voorafgegaan is deur 'n voorwerp wat na hulle toe beweeg, wat hul vermoë aandui om sig en aanraking te verbind.

4. Wat beteken dit vir die ontwikkeling van selfbewustheid by babas?

Die bevindinge dui daarop dat babas se breine bedraad is om sensoriese inligting te verbind en die ruimte rondom hulle waar te neem. Hierdie vroeë ontwikkeling van ruimtelike bewustheid dra by tot selfbewustheid.

5. Is hierdie vermoëns aangebore of aangeleer?

Die studie laat vrae ontstaan ​​oor die oorsprong van hierdie vermoëns. Terwyl meer navorsing nodig is, dui die bevindinge daarop dat babas selfs op 'n jong ouderdom aangebore vermoëns toon om hul liggaam se posisie in die ruimte waar te neem.

Bron: Universiteit van Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)