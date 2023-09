Die toekoms van ruimteverkenning: 'n gesprek met NASA se Eric Ianson

In 'n komende lesing getiteld "Planete en asteroïdes en mane ... o my!", Eric Ianson, Adjunk-direkteur van die Planetêre Wetenskap Afdeling by NASA Hoofkwartier, sal NASA se nuutste en mees opwindende pogings in ruimteverkenning bespreek. Dit sluit in die versameling van monsters vanaf die oppervlak van Mars, 'n demonstrasie van planetêre verdediging deur doelbewus 'n ruimtetuig in 'n asteroïde vas te stort, en die verkenning van Jupiter se maan Europa en sy ysbedekte oseaan.

Die mylpale wat jongmense kan verwag om in hul leeftyd te sien op die gebied van ruimteverkenning is moeilik om te voorspel, aangesien tegnologie vinnig ontwikkel en belangstellings verander. Daar is egter sekere tendense wat geïdentifiseer kan word. Die terugkeer van mense na die Maan en die uiteindelike landing van ruimtevaarders op Mars is op die horison. Robotiese sendings na verskeie planete, mane en klein liggame in die sonnestelsel sal voortgaan, met die fokus op bestemmings soos Jupiter se maan Europa, Saturnus se maan Titan en Uranus. Daar sal ook vooruitgang wees in die identifisering van bewoonbare wêrelde buite ons sonnestelsel.

NASA se rol in die bereiking van die volgende groot ruimte-deurbrake is noodsaaklik, selfs al speel private maatskappye soos SpaceX 'n toenemend belangrike rol in ruimtereise. Terwyl private maatskappye 'n besigheidsmotivering het, word NASA befonds om spesifieke wetenskap-, eksplorasie- of tegnologiedoelwitte te bereik. Samewerkings met die industrie is algemeen, maar daar is gevalle waar NASA gespesialiseerde instrumente of ruimtetuie self ontwikkel, soos die Mars-rovers en die Europa Clipper-ruimtetuig.

Die onlangse prestasie van Indië se ruimteprogram wat op die maan se suidpool land, is prysenswaardig. NASA waardeer internasionale samewerking en erken die belangrikheid van die deel van sendingdata tot voordeel van wetenskaplike ontdekking. Hulle moedig hul internasionale kollegas aan om dieselfde te doen en die vreedsame verkenning van die ruimte te bevorder.

Toe hy gevra is oor sy gunsteling fliek of TV-program oor ruimte of ruimteverkenning, het Eric Ianson verskeie gunstelinge genoem, insluitend "Apollo 13", "The Martian" en "The Empire Strikes Back." Hy het egter uiteindelik "The Right Stuff" as sy topkeuse gekies. Die film beeld die verhaal van die oorspronklike Mercury Seven-ruimtevaarders uit en vang die verbeelding en uitdagings van ruimtereise vas gedurende 'n tyd toe dit van wetenskapfiksie na die werklikheid oorgeskakel het.

Eric Ianson se Wilder Penfield-lesing is geskeduleer vir 13 November om 4:XNUMX in The Neuro se Jeanne Timmins-amfiteater.

omskrywing te vervang:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, die Verenigde State se burgerlike ruimte-agentskap wat verantwoordelik is vir die land se ruimteverkenning en navorsing.

Mars Exploration Program – 'n NASA-program het gefokus op die verkenning van Mars, insluitend die studie van die planeet se klimaat, geologie en potensiaal om lewe te ondersteun.

Radioisotope Power Systems Program - 'n NASA-program wat die gebruik van radio-isotoop-kragstelsels ontwikkel en in stand hou, wat elektrisiteit verskaf vir diepruimtemissies met behulp van die hitte wat deur die verval van radioaktiewe isotope gegenereer word.

Planetêre verdediging – Die studie en ontwikkeling van metodes om die aarde te beskerm teen potensiële impakgebeure deur asteroïdes of komete.

Europa – Een van Jupiter se mane wat glo 'n ondergrondse oseaan van vloeibare water onder sy ysige kors het.

Kommersiële maanloonvragdienste - 'n Program wat daarop gemik is om wetenskap- en tegnologiesendings aan die Maan te lewer deur vennootskappe met kommersiële maatskappye.

Perseverance Rover - 'n NASA-sending na Mars wat daarop gemik is om die planeet se bewoonbaarheid te verken, tekens van antieke lewe te soek en monsters te versamel vir moontlike terugkeer na die aarde.

James Webb-ruimteteleskoop – ’n Opkomende ruimteteleskoop wat in 2021 gelanseer word, wat ontwerp is om die kragtigste ruimteteleskoop te wees wat ooit gebou is.

Artemis-program - 'n NASA-program wat daarop gemik is om "die eerste vrou en die volgende man" teen 2024 op die maan te laat land.

Bron: Geen URL's verskaf nie.