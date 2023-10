Nuwe ontdekkings stel mense in Noord-Amerika duisende jare vroeër voor

’n Onlangse studie het aan die lig gebring dat die voetspore wat in die White Sands Nasionale Park in New Mexico gevind word, dalk die oudste bewyse van mense in Noord-Amerika is. Hierdie voetspore is meer as 20,000 XNUMX jaar gelede deur 'n onbekende groep mense gelaat. Die sedimentêre lae waarin hierdie voetspore bewaar is, bevat ook fossiele van uitgestorwe diere, soos die verskriklike wolf en Amerikaanse leeu.

Aanvanklik is die voetspore gedateer na 'n tydlyn tussen 21,000 23,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede met behulp van die sade van waterplante wat in dieselfde sedimentêre laag gevind is. Daar was egter skeptisisme vanuit die wetenskaplike gemeenskap oor hierdie metode, aangesien koolstofabsorpsie deur hierdie plante die radiokoolstofdateringsresultate kon verwring.

Om hierdie onsekerheid aan te spreek, het die navorsers 'n meer omvattende benadering gevolg. In plaas daarvan om net op die sade staat te maak, het hulle 75,000 XNUMX stuifmeelkorrels van die terrein onttrek en koolstofdatering uitgevoer. Daarbenewens het hulle kwartskorrels van die sedimentêre laag ondersoek om opgehoopte skade te kwantifiseer en die materiaal te dateer.

Die resultate van hierdie veelvuldige bewyse stem ooreen met die vorige saaddatum, wat bevestig dat hierdie voetspore inderdaad meer as 20,000 15,000 jaar oud is. Hierdie bevinding daag die vorige begrip van menslike aankoms in Noord-Amerika uit, wat ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede gedateer is.

Dit is nou nodig om die tydlyn van menslike bewoning en migrasie in Noord-Amerika te heroorweeg. Die ontdekking van hierdie antieke voetspore dui daarop dat mense moontlik duisende jare vroeër in die Amerikas teenwoordig was as wat voorheen gedink is. Dit laat ook vrae ontstaan ​​oor die moontlike roetes en oorsprong van hierdie vroeë mense.

Alhoewel die voetspore in New Mexico gevind is, is dit onwaarskynlik dat dit die eerste stop vir die voorouers van hierdie individue was. Die teorie van 'n landbrug wat Siberië en Alaska tydens die ystydperk verbind, bied 'n moontlike migrasieroete, maar dit is moontlik dat mense selfs vroeër in Noord-Amerika aangekom het, voor die vorming van die landbrug.

Die rariteit van fossilisering maak dit onwaarskynlik dat ons direkte bewyse van die oorspronklike menslike aankoms in die Amerikas sal vind. Die ontdekking van hierdie voetspore beklemtoon egter die groot hoeveelheid kennis wat ons nog moet ontbloot oor die migrasie en geskiedenis van antieke mense.

