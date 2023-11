Nuut-ontdekte Mosasaur-spesie vernoem na Noorse Seeslang

Paleontoloë het onlangs 'n nuwe spesie van die massiewe mariene reptiel bekend as 'n mosasourus ontdek. Die fossiele is naby die Noord-Dakota-dorpie Walhalla gevind en is Jormungandr walhallaensis genoem, na die mitiese Noorse seeslang Jormungandr wat deur die trickster-god Loki verwek is. Die navorsers het hul bevindings in die Bulletin van die American Museum of Natural History uiteengesit.

Die fossiel, bekend as NDGS 10838, bevat 'n byna volledige skedel met duidelike kenmerke wat klassifikasie uitdagend vir wetenskaplikes gemaak het. Alhoewel dit sekere kenmerke met die groter mosasourus-genus Mosasaurus en die kleiner genus Clidastes deel, het die kombinasie van eienskappe daarvan daartoe gelei dat navorsers vasgestel het dat dit 'n voorheen onbekende genus en spesie mosasaurus verteenwoordig. Jormungandr walhallaensis sou ongeveer 24 voet lank gemeet het en 'n skraal gesig gehad het, wat dit van sy mosasourus-familielede onderskei het.

Mosasaurusse was top roofdiere wat gedurende die Kryttydperk in die oseane geleef het en saam met dinosourusse geswem het, maar nader verwant was aan moderne akkedisse en slange. Terwyl mosasourusfossiele al voorheen gevind is, werp die ontdekking van Jormungandr walhallaensis nuwe lig op die uiteenlopende vorme wat hierdie groep mariene reptiele kan aanneem. Die navorsers erken egter dat meer fossiele van die nuutgevonde spesie nodig is om die plek daarvan op die evolusionêre mosasourusboom beter te verstaan.

Die fossiel het ook bytmerke op sy werwels vertoon, wat daarop dui dat die dier óf teen die einde van sy lewe aangeval is óf dat sy oorskot na die dood opgevang is. Verdere navorsing sal gedoen word om hierdie punte te ondersoek. In die algemeen bied die ontdekking van Jormungandr walhallaensis waardevolle insigte in die evolusionêre geskiedenis van mosasourusse en dra dit by tot ons begrip van die ryk diversiteit van hierdie top-roofdiere wat miljoene jare gelede die seë bewoon het.

vrae

Wat is 'n mosasourus?

'n Mosasourus is 'n soort mariene reptiel wat gedurende die Kryttydperk geleef het, ongeveer 98 miljoen tot 66 miljoen jaar gelede. Hulle was top roofdiere en is nader verwant aan moderne akkedisse en slange as aan dinosourusse.

Waarom is die mosasourus na Jormungandr vernoem?

Die mosasourus is Jormungandr walhallaensis genoem na die Noorse seeslang Jormungandr, wat na bewering deur die trickster-god Loki verwek is. Die naam is gekies weens die wese se ooreenkoms met die mitiese seeslang en sy plek van ontdekking naby Walhalla, 'n dorp wat sy naam met die Noorse Valhalla deel.

Wat is die betekenis van die ontdekking?

Die ontdekking van die nuwe mosasourusspesie, Jormungandr walhallaensis, verskaf waardevolle insigte in die uiteenlopende vorme wat mosasouries kan aanneem. Dit dra by tot ons begrip van die evolusionêre geskiedenis van hierdie top-roofdiere en brei ons kennis van seelewe gedurende die Krytydperk uit.

Waar is die fossiele gevind?

Die fossiele van Jormungandr walhallaensis is naby die dorp Walhalla in Noord-Dakota ontdek.

Hoe lank was die nuut-ontdekte mosasourus?

Op grond van die fossiele word beraam dat Jormungandr walhallaensis ongeveer 24 voet lank gemeet het.