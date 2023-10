Nuwe reuse valdeur-spinnekopfossiel bied insig in die voorouer van moderne spesies

’n Onlangs ontdekte fossiel van ’n reusagtige valdeur-spinnekop het lig gewerp op die voorouer van die moderne borselvoet-valhekspinnekop. Die fossiel, genaamd Megamonodontium mccluskyi, word na raming ongeveer 11 tot 16 miljoen jaar oud en is ongeveer 23.31 millimeter groot.

Alhoewel hierdie grootte dalk nie betekenisvol lyk nie, is dit vier keer groter as die huidige spesie van borselpoot-valdeurspinnekop wat in Australië voorkom. Die fossiel is ontdek in McGraths Flat, 'n droë streek in Nieu-Suid-Wallis, en is slegs die vierde spinnekopfossiel wat ooit in Australië gevind is.

Hierdie ontdekking verskaf waardevolle inligting oor die evolusie en uitwissing van antieke reuse valdeurspinnekoppe. Dit vul ook 'n gaping in ons begrip van die verlede en hoe hierdie spinnekoppe oor tyd verander het. Alhoewel daar vandag ongeveer 300 verskillende spesies kwasvoet-valhekspinnekoppe leef, fossileer hulle nie goed nie. Daarom is hierdie vonds veral betekenisvol vir die verkryging van insig in hul antieke eweknieë.

Die studie wat hierdie ontdekking uiteensit, is beskikbaar in die Zoological Journal of the Linnean Society.

