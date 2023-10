Antieke spinnekopfossiel verskaf insigte in Australië se verlede

Wetenskaplikes het 'n goed bewaarde fossiel van 'n groot spinnekopspesie ontdek wat eens ongeveer 11 tot 16 miljoen jaar gelede in die reënwoude van Australië rondgedwaal het. Die ontdekking is van groot belang aangesien dit lig werp op die evolusionêre geskiedenis en uitwissing van spinnekoppe, terwyl dit gapings vul in die begrip van die streek se verlede.

Die nuut-geïdentifiseerde spinnekopspesie, genaamd Megamonodontium mccluskyi, behoort aan die borselpoot-valdeur-spinnekopfamilie, Barychelidae. Hierdie bevinding is nie net een van die min spinnekopfossiele wat in Australië ontdek is nie, maar ook die wêreld se eerste fossiel van 'n spinnekop uit hierdie familie.

Voorheen het Australië se beperkte spinnekopfossiele dit vir wetenskaplikes uitdagend gemaak om die evolusionêre geskiedenis van hierdie spinagtiges te rekonstrueer. Die ontdekking van Megamonodontium mccluskyi verskaf egter waardevolle inligting oor spinnekop-uitsterwing en dra by tot ons begrip van die verlede.

Die naaste lewende familielid van Megamonodontium mccluskyi word gevind in nat woude wat wissel van Singapoer tot Papoea-Nieu-Guinee. Dit dui daarop dat die antieke spesie eens soortgelyke omgewings op die Australiese vasteland bewoon het, maar uiteindelik uitgesterf het namate die vasteland meer dor geword het.

Die fossiel is gevind in die Mioseen-fossielryke streek van McGraths Flat in Nieu-Suid-Wallis. Die uitsonderlike bewaring daarvan in goëtiet, 'n ysterryke rots, het navorsers in staat gestel om klein besonderhede van die spinnekop se liggaam waar te neem. Megamonodontium mccluskyi, wat 23.31 millimeter in liggaamslengte meet, is die tweede grootste spinnekopfossiel wat wêreldwyd gevind is.

Deur skandeerelektronmikroskopie het wetenskaplikes die spinnekop se fisiese kenmerke noukeurig ondersoek, insluitend sy kloue, haaragtige strukture genoem setae, pedipalps, bene en hoofliggaam. Die bewaarde setae dui aan dat dit verskeie funksies gedien het, soos om chemikalieë waar te neem, vibrasies op te spoor, teen aanvallers te verdedig en geluide te produseer.

Hierdie ontdekking bied ook insig in Australië se veranderende landskap soos dit oorgeskakel het na 'n droër omgewing. Die skaarsheid van spinnekopfossiele van die Barychelidae-familie dui daarop dat hul gewoontes om in gate te woon moontlik bygedra het tot hul lae fossielasietempo.

Ten slotte bied die ontdekking van Megamonodontium mccluskyi waardevolle inligting oor Australië se antieke spinnekoppe en hul uitsterwing. Hierdie goed bewaarde fossiel verskaf insigte in die streek se verlede en dra by tot ons begrip van Australië se veranderende omgewing.

